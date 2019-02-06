Снегоуборщики спасли на свердловской трассе замерзающего совенка
13:51, 06 Февраль 2019
Специалисты «Уралуправтодора» оставят птицу у себя до весны.
Дорожные службы «Уралуправтодора» нашли на трассе «Иртыш» замерзающего совенка. Он лежал под одним из дорожных знаков, которые очищали от снега. Птицу отнесли в машину сопровождения и отогрели, сообщили в группе организации в соцсетях. Весной сову отпустят обратно в лес.
В Свердловской области выдалась холодная неделя. В некоторых районах региона температура воздуха опускалась до -48 градусов. Экстренные, аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы перешли в режим повышенной готовности. Кроме того, уральские дороги усиленно патрулирует госавтоинспекция.
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