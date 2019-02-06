Снегоуборщики спасли на свердловской трассе замерзающего совенка 

Дорожные службы « Уралуправтодора» нашли на трассе « Иртыш» замерзающего совенка. Он лежал под одним из дорожных знаков , которые очищали от снега. Птицу отнесли в машину сопровождения и отогрели , сообщили в группе организации в соцсетях. Весной сову отпустят обратно в лес.



