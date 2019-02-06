Епархия отказалась от трех колледжей Екатеринбурга

Екатеринбургская епархия и министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области подписали мировое соглашение по вопросу трех колледжей Екатеринбурга. Об этом ЕТВ рассказала пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова. «Это значит, что мировое соглашение отменяет все предыдущие решения судов по вопросу», — добавила пресс-секретарь.

Напомним, спор о трех помещениях в центре Екатеринбурга начался два года назад. РПЦ решила вернуть себе здания, в которых уже долгое время учатся студенты. В марте 2018 года кассационный суд встал на сторону РПЦ и отменил решения предыдущих судов — свердловского арбитража и апелляционного суда, которые отказались признавать за церковью право на здания учебных заведений.

После этого МУГИСО обратилось в Верховный суд России, но там отказались рассматривать жалобу. Последнее решение вынес арбитраж, который отказал епархии в передаче зданий трех колледжей. Но в конце января 2019 года РПЦ и МУГИСО заговорили о мировом соглашении, которое в итоге подписали.