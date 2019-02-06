Приставы запретили уезжать из России 16 тысячам свердловчан

Приставы запретили покидать Россию 16 тысячам свердловчан, которые накопили долги на три миллиарда рублей. Столько запретов появилось лишь за один месяц 2019 года. Малая часть должников испугалась ограничений, поэтому 600 человек сразу же нашли деньги. Они погасили 74 миллиона рублей долгов.

На деле же цифра гораздо больше: всего в Свердловской области выехать из страны не могут 100 тысяч человек, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Они не заплатили государству 82,1 миллиарда рублей.

Напомним, приставы имеют право запретить выезд из России, если вы задолжали больше 30 тысяч рублей. Если неплательщик не возвращает деньги спустя два месяца после напоминания УФССП, тогда ограничить выезд могут уже с десяти тысяч рублей.