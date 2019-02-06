Организатор стрельбы на Депутатской подал апелляцию на решение суда

Организатор стрельбы в цыганском поселке Дмитрий Пестриков подал апелляцию на решение Свердловского областного суда. Мужчина не согласился с приговором, который вынесли 21 января. Ему назначили 8,5 года строгача. Помимо Пестрикова приговор обжаловали еще четверо из 19 осужденных, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда.

Напомним, бойня на Депутатской произошла 3 сентября 2016 года. С одной стороны в перестрелке участвовали 25 человек и с другой еще четыре. У каждого были биты, металлические пруты, ножи, травматическое и пневматическое оружие. Поводом для вооруженного столкновения стал конфликт спецназовца Олега Шишова с сожителем дочери своего друга Дмитрием Пестриковым. В перестрелке пострадали 11 человек — сам Олег Шишов, его друг Александр Дутов и девять человек, которые противостояли им. Два человека от полученных ран скончались.