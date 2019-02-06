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Организатор стрельбы на Депутатской подал апелляцию на решение суда

09:43, 06 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Дмитрий Пестриков не согласился отбывать в колонии восемь с половиной лет.

Организатор стрельбы в цыганском поселке Дмитрий Пестриков подал апелляцию на решение Свердловского областного суда. Мужчина не согласился с приговором, который вынесли 21 января. Ему назначили 8,5 года строгача. Помимо Пестрикова приговор обжаловали еще четверо из 19 осужденных, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда.

Напомним, бойня на Депутатской произошла 3 сентября 2016 года. С одной стороны в перестрелке участвовали 25 человек и с другой еще четыре. У каждого были биты, металлические пруты, ножи, травматическое и пневматическое оружие. Поводом для вооруженного столкновения стал конфликт спецназовца Олега Шишова с сожителем дочери своего друга Дмитрием Пестриковым. В перестрелке пострадали 11 человек — сам Олег Шишов, его друг Александр Дутов и девять человек, которые противостояли им. Два человека от полученных ран скончались.

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После долгого и подробного разбирательства следователи в итоге привлекли к нему 22 человека, 19 из которых прошли по основному уголовному делу, возбужденному по статье «Организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках». Несмотря на то, что многие так и не признались в совершении преступлений, оперативники и СКР нашли доказательства и направили материалы в Свердловский областной суд.

Десять человек получили наказание от трех лет девяти месяцев до десяти лет лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режимов. Еще четверых приговорили к трем годам условно, оставшихся пять человек — к полутора годам условно.

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Стрельба на Депутатской
Обстоятельства происшествия на улице Депутатской в Екатеринбурге, где бывший спецназовец Олег Шишов устроил стрельбу, ранив девять человек.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Стрельба на Депутатской, Екатеринбург, Цыганский поселок , стрельба, Областной суд, приговор, апелляция
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