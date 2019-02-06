Организатор стрельбы на Депутатской подал апелляцию на решение суда
Организатор стрельбы в цыганском поселке Дмитрий Пестриков подал апелляцию на решение Свердловского областного суда. Мужчина не согласился с приговором, который вынесли 21 января. Ему назначили 8,5 года строгача. Помимо Пестрикова приговор обжаловали еще четверо из 19 осужденных, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда.
Напомним, бойня на Депутатской произошла 3 сентября 2016 года. С одной стороны в перестрелке участвовали 25 человек и с другой еще четыре. У каждого были биты, металлические пруты, ножи, травматическое и пневматическое оружие. Поводом для вооруженного столкновения стал конфликт спецназовца Олега Шишова с сожителем дочери своего друга Дмитрием Пестриковым. В перестрелке пострадали 11 человек — сам Олег Шишов, его друг Александр Дутов и девять человек, которые противостояли им. Два человека от полученных ран скончались.
После долгого и подробного разбирательства следователи в итоге привлекли к нему 22 человека, 19 из которых прошли по основному уголовному делу, возбужденному по статье «Организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках». Несмотря на то, что многие так и не признались в совершении преступлений, оперативники и СКР нашли доказательства и направили материалы в Свердловский областной суд.
Десять человек получили наказание от трех лет девяти месяцев до десяти лет лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режимов. Еще четверых приговорили к трем годам условно, оставшихся пять человек — к полутора годам условно.