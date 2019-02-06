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Общественная палата Екатеринбурга решила защищать граффити

09:06, 06 Февраль 2019
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Предложение направят мэру и депутатам гордумы.

Общественная палата Екатеринбурга встала на защиту граффити. Инициативу обсудили на очередном заседании, после чего решили направить предложение мэру Александру Высокинскому и депутатам городской думы. На встрече также присутствовал куратор фестиваля «Стенограффия» Евгений Фатеев, который заявил, что нужно сделать каталог граффити, которые защитят от уничтожения.

«Реставрация фасадов зданий часто приводит к исчезновению объектов уличного искусства, — объяснил инициативу член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Смолин. — А между тем, в Екатеринбурге есть много объектов советского монументального искусства, старика Букашкина, фестиваля Стенограффия“, а также того, что создается пусть и нелегально, но часто заслуживает внимания».

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Также в беседе с журналистом ЕТВ Александр Смолин добавил, что Екатеринбург по праву считается столицей стрит-арта в России. И этот статус необходимо поддерживать, поэтому Общественная палата решила защищать граффити.

Недавно ЕТВ рассказывал об удивительных композициях, которые появились в Полевском. Участники «Стенограффии» украсили улицы города древними артефактами. Позднее они планируют добавить онлайн-ссылки на объекты, чтобы каждый из нас мог глубже погрузиться в историю.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, граффити, Стенограффия, рисунки, Общественная палата, Александр Смолин
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