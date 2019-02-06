Общественная палата Екатеринбурга решила защищать граффити

Общественная палата Екатеринбурга встала на защиту граффити. Инициативу обсудили на очередном заседании, после чего решили направить предложение мэру Александру Высокинскому и депутатам городской думы. На встрече также присутствовал куратор фестиваля «Стенограффия» Евгений Фатеев, который заявил, что нужно сделать каталог граффити, которые защитят от уничтожения.

«Реставрация фасадов зданий часто приводит к исчезновению объектов уличного искусства, — объяснил инициативу член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Смолин. — А между тем, в Екатеринбурге есть много объектов советского монументального искусства, старика Букашкина, фестиваля „Стенограффия“, а также того, что создается пусть и нелегально, но часто заслуживает внимания».