Общественная палата Екатеринбурга решила защищать граффити
Общественная палата Екатеринбурга встала на защиту граффити. Инициативу обсудили на очередном заседании, после чего решили направить предложение мэру Александру Высокинскому и депутатам городской думы. На встрече также присутствовал куратор фестиваля «Стенограффия» Евгений Фатеев, который заявил, что нужно сделать каталог граффити, которые защитят от уничтожения.
«Реставрация фасадов зданий часто приводит к исчезновению объектов уличного искусства, — объяснил инициативу член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Смолин. — А между тем, в Екатеринбурге есть много объектов советского монументального искусства, старика Букашкина, фестиваля „Стенограффия“, а также того, что создается пусть и нелегально, но часто заслуживает внимания».
Также в беседе с журналистом ЕТВ Александр Смолин добавил, что Екатеринбург по праву считается столицей стрит-арта в России. И этот статус необходимо поддерживать, поэтому Общественная палата решила защищать граффити.
Недавно ЕТВ рассказывал об удивительных композициях, которые появились в Полевском. Участники «Стенограффии» украсили улицы города древними артефактами. Позднее они планируют добавить онлайн-ссылки на объекты, чтобы каждый из нас мог глубже погрузиться в историю.