Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Курящего пассажира авиарейса Москва - Екатеринбург забрали в полицию

18:55, 06 Февраль 2019
119a5313.jpg
Фото: ЕТВ
Из-за мужчины во время полета сработала пожарная сигнализация. 

Пассажира рейса Москва — Екатеринбург доставили в полицию сразу после посадки в Кольцово. Во время перелета на борту сработали датчики противопожарной сигнализации. Оказалось, что 46-летний пассажир не справился с зависимостью и закурил а туалете, сообщили в пресс-службе регионального МВД на транспорте. С мужчиной провели беседу и составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф от 500 до полутора тысяч рублей.

Подобная история с курящим пассажирам недавно произошла в лайнере, который направлялся из Иркутска в Москву. Когда сработала пожарная сигнализация, капитан принял решения совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Им оказался Кольцово.

Эффект китайской водки
Прелести новогоднего застолья в Гуанчжоу, восхищение «Фестивалем цветов» и обмен подарками.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Курящего пассажира авиарейса Москва - Екатеринбург забрали в полицию»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, полиция на транспорте, курение, перелет, Кольцово, самолет, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
18 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 18:00
С Евгений Идолов
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».