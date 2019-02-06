Курящего пассажира авиарейса Москва - Екатеринбург забрали в полицию
18:55, 06 Февраль 2019
Из-за мужчины во время полета сработала пожарная сигнализация.
Пассажира рейса Москва — Екатеринбург доставили в полицию сразу после посадки в Кольцово. Во время перелета на борту сработали датчики противопожарной сигнализации. Оказалось, что 46-летний пассажир не справился с зависимостью и закурил а туалете, сообщили в пресс-службе регионального МВД на транспорте. С мужчиной провели беседу и составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф от 500 до полутора тысяч рублей.
Подобная история с курящим пассажирам недавно произошла в лайнере, который направлялся из Иркутска в Москву. Когда сработала пожарная сигнализация, капитан принял решения совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Им оказался Кольцово.
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