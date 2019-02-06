Кольцовские таможенники лишили китайскую жену подарка из янтаря

Кольцовские таможенники задержали китайца, который летел из Екатеринбурга в Харбин с янтарными камнями весом 60 граммов. Сотрудники управления забрали на экспертизу 11 камней, чтобы выяснить их подлинность и стоимость.

Во время задержания пассажир рассказал таможенникам, что везет необработанный янтарь в подарок жене, но это не убедило работников ведомства. ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления сообщили, что решение о наказании примут после того, как получат результаты экспертизы.