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Кольцовские таможенники лишили китайскую жену подарка из янтаря

11:23, 06 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба уральского таможенного управления
Мужчина вез в Харбин 60 граммов камней, которые забрали на экспертизу.

Кольцовские таможенники задержали китайца, который летел из Екатеринбурга в Харбин с янтарными камнями весом 60 граммов. Сотрудники управления забрали на экспертизу 11 камней, чтобы выяснить их подлинность и стоимость.

Во время задержания пассажир рассказал таможенникам, что везет необработанный янтарь в подарок жене, но это не убедило работников ведомства. ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления сообщили, что решение о наказании примут после того, как получат результаты экспертизы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, подарки, товары, Китай, таможня, Екатеринбург
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