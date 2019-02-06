Кольцовские таможенники лишили китайскую жену подарка из янтаря
11:23, 06 Февраль 2019
Мужчина вез в Харбин 60 граммов камней, которые забрали на экспертизу.
Кольцовские таможенники задержали китайца, который летел из Екатеринбурга в Харбин с янтарными камнями весом 60 граммов. Сотрудники управления забрали на экспертизу 11 камней, чтобы выяснить их подлинность и стоимость.
Во время задержания пассажир рассказал таможенникам, что везет необработанный янтарь в подарок жене, но это не убедило работников ведомства. ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления сообщили, что решение о наказании примут после того, как получат результаты экспертизы.
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