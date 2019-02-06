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Грузовой терминал Кольцово стал лучшим в России

16:49, 06 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Воздушная гавань получила премию «Воздушные ворота России»
Аэропорт Кольцово получил премию «Воздушные ворота России» за лучшую инфраструктуру грузовых перевозок. Грузовой комплекс на территории воздушной гавани открыли в 2012 году. Сейчас его пропускная способность составляет 575 тонн в сутки. Там есть центр обработки почты и грузовой терминал, примыкающий к стоянкам для грузовых воздушных судов, сообщили в пресс-службе Кольцово. В 2018 году в грузовом терминале обработали 26,2 тысячи тонн груза и почты. Тройку основных направлений доставкисоставляют Москва, Амстердам и Харбин

В прошлом году аэропорт Кольцово получил премию международного форума Sky Service 2018 в номинации «Лучший бизнес-зал в аэропортах России». Высокую оценку Екатеринбургу поставили блогеры-путешественники со всей страны. Больше всего гостям понравился стиль, навеянный сказами Бажова и палитра уральских самоцветов.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Кольцово, премия, награда
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