Грузовой терминал Кольцово стал лучшим в России

Аэропорт Кольцово получил премию « Воздушные ворота России» за лучшую инфраструктуру грузовых перевозок. Грузовой комплекс на территории воздушной гавани открыли в 2012 году. Сейчас его пропускная способность составляет 575 тонн в сутки. Там есть центр обработки почты и грузовой терминал , примыкающий к стоянкам для грузовых воздушных судов , сообщили в пресс-службе Кольцово. В 2018 году в грузовом терминале обработали 26,2 тысячи тонн груза и почты. Тройку основных направлений доставкисоставляют Москва , Амстердам и Харбин



