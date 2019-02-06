Грузовой терминал Кольцово стал лучшим в России
16:49, 06 Февраль 2019
Воздушная гавань получила премию «Воздушные ворота России»
Аэропорт Кольцово получил премию «Воздушные ворота России» за лучшую инфраструктуру грузовых перевозок. Грузовой комплекс на территории воздушной гавани открыли в 2012 году. Сейчас его пропускная способность составляет 575 тонн в сутки. Там есть центр обработки почты и грузовой терминал, примыкающий к стоянкам для грузовых воздушных судов, сообщили в пресс-службе Кольцово. В 2018 году в грузовом терминале обработали 26,2 тысячи тонн груза и почты. Тройку основных направлений доставкисоставляют Москва, Амстердам и Харбин
В прошлом году аэропорт Кольцово получил премию международного форума Sky Service 2018 в номинации «Лучший бизнес-зал в аэропортах России». Высокую оценку Екатеринбургу поставили блогеры-путешественники со всей страны. Больше всего гостям понравился стиль, навеянный сказами Бажова и палитра уральских самоцветов.
Эффект китайской водки
Прелести новогоднего застолья в Гуанчжоу, восхищение «Фестивалем цветов» и обмен подарков.
Новое и интересное
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».