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Екатеринбуржцам рекомендуют купить сказочный замок для жилья

13:02, 06 Февраль 2019
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Фото: N1.RU
Где расположился особняк, продавцы не указали, но попросили за него 120 миллионов рублей.

Огромный особняк в три этажа, похожий на замок, продают в Екатеринбурге. Объявление появилось на сайте недвижимости N1.RU. Где расположилась жилплощадь, продавцы не указали. Они лишь отметили, дом находится «в самом элитном поселке Екатеринбурга». Стоимость замка оценили в 120 миллионов рублей. Чтобы охранять богатство от завистников, установлена сигнализация.

Дом площадью 1350 квадратных метров выполнен из кирпича и натуральной черепицы. В нем есть два котла, что позволяет сохранять тепло внутри помещения. Кроме того, есть два камина в столовой и библиотеке, а также система вентиляции. Все материалы для отделки дома натуральные.

Вместе с тем, на территории замка расположен гараж, в который можно поставить три машины. В подвале организовано место под винный погреб. Рядом с жильем гостевой домик для друзей. Там для них найдется еще один камин, кухня и барбекю, а в хозяйском замке — баня и сауна. ЕТВ предлагает посмотреть на сказочный замок вместе:

Эффект китайской водки
Прелести новогоднего застолья в Гуанчжоу, восхищение «Фестивалем цветов» и обмен платка.
Фото: сайт недвижимости N1.RU
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, особняк, продажа квартир, жилье, квартиры, недвижимость
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