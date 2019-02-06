Екатеринбуржцам рекомендуют купить сказочный замок для жилья

Огромный особняк в три этажа, похожий на замок, продают в Екатеринбурге. Объявление появилось на сайте недвижимости N1.RU. Где расположилась жилплощадь, продавцы не указали. Они лишь отметили, дом находится «в самом элитном поселке Екатеринбурга». Стоимость замка оценили в 120 миллионов рублей. Чтобы охранять богатство от завистников, установлена сигнализация.

Дом площадью 1350 квадратных метров выполнен из кирпича и натуральной черепицы. В нем есть два котла, что позволяет сохранять тепло внутри помещения. Кроме того, есть два камина в столовой и библиотеке, а также система вентиляции. Все материалы для отделки дома натуральные.

Вместе с тем, на территории замка расположен гараж, в который можно поставить три машины. В подвале организовано место под винный погреб. Рядом с жильем гостевой домик для друзей. Там для них найдется еще один камин, кухня и барбекю, а в хозяйском замке — баня и сауна. ЕТВ предлагает посмотреть на сказочный замок вместе: