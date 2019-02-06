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Депутат ЕГД предложила отменить бесплатное питание в младших классах

12:46, 06 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Елену Дерягину смутило большое количество пищевых отходов.
Депутат гордумы Елена Дерягина предложила коллегами отказаться от бесплатного школьного питания в начальных классах. Из бюджета Свердловской области на эти цели сейчас выделяют около миллиарда рублей. По ее словам, в остальных городах размер субсидий на еду для младших классов составляет всего 1-5 рублей. Сэкономленные деньги депутат предложила направить на адресную помощь многодетным семьям и детям-инвалидам.

«Почему мы не можем два раза покормить ребенка, который котлету видит раз в неделю, а фрукты только на картинке, — спросила Дерягина.

Бесполезность субсидий Дерягина объяснила тем, что многие дети не едят в школьной столовой, а приносят обед из дома. Из-за этого возникает большое количество пищевых отходов. Однако против такой инициативы выступил вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов. «Ничего не может быть лучше организованного питания. У нас в некоторых семьях дети впервые знакомятся со здоровым питанием в школе. Контейнеры не должны разрушить то, что создано», — заявил он.

ЕТВ уже рассказывал, по какой схеме работают столовые в школах Екатеринбурга и что нужно менять, чтобы ученики ели с удовольствием. Читайте здесь.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, школьники, школа, питание, еда, Свердловская область , Екатеринбург
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