Депутат ЕГД предложила отменить бесплатное питание в младших классах
12:46, 06 Февраль 2019
Елену Дерягину смутило большое количество пищевых отходов.
Депутат гордумы Елена Дерягина предложила коллегами отказаться от бесплатного школьного питания в начальных классах. Из бюджета Свердловской области на эти цели сейчас выделяют около миллиарда рублей. По ее словам, в остальных городах размер субсидий на еду для младших классов составляет всего 1-5 рублей. Сэкономленные деньги депутат предложила направить на адресную помощь многодетным семьям и детям-инвалидам.
«Почему мы не можем два раза покормить ребенка, который котлету видит раз в неделю, а фрукты только на картинке, — спросила Дерягина.
Бесполезность субсидий Дерягина объяснила тем, что многие дети не едят в школьной столовой, а приносят обед из дома. Из-за этого возникает большое количество пищевых отходов. Однако против такой инициативы выступил вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов. «Ничего не может быть лучше организованного питания. У нас в некоторых семьях дети впервые знакомятся со здоровым питанием в школе. Контейнеры не должны разрушить то, что создано», — заявил он.
ЕТВ уже рассказывал, по какой схеме работают столовые в школах Екатеринбурга и что нужно менять, чтобы ученики ели с удовольствием. Читайте здесь.
Эффект китайской водки
Прелести новогоднего застолья в Гуанчжоу, восхищение «Фестивалем цветов» и обмен подарками.
Новое и интересное
Деньги VS цветы жизни. Нужны ли букеты уральским учителям?
Общество
ЕТВ узнал мнение всех, на ком отразилась цветочная благотворительность.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
Срез салатов
С чем встречали Новый год уральцы? Сравниваем индекс «Оливье» в эпоху брежневского застолья и наши дни.