Вслед за морозами Свердловскую область накроет смог
18:57, 05 Февраль 2019
Специалисты обещают, что вечером 7 февраля ситуация стабилизируется.
Синоптики предупредили жителей Екатеринбурга и Свердловской области о наступающем смоге. По данным Уральского гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности сохранятся с 20 часов 5 февраля до 20 часов 7 февраля.
Кроме того, в регионе установилась морозная погода. 6 февраля днем прогнозируют -26. Гораздо комфортнее станет в четверг и в пятницу. В четверг -24 днем, в пятницу уже -17 в светлое время суток. В последний будний день снова пойдет снег, а ветер усилится до 11 метров в секунду.
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