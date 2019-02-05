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Вслед за морозами Свердловскую область накроет смог

18:57, 05 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Специалисты обещают, что вечером 7 февраля ситуация стабилизируется.
Синоптики предупредили жителей Екатеринбурга и Свердловской области о наступающем смоге. По данным Уральского гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности сохранятся с 20 часов 5 февраля до 20 часов 7 февраля.

Кроме того, в регионе установилась морозная погода. 6 февраля днем прогнозируют -26. Гораздо комфортнее станет в четверг и в пятницу. В четверг -24 днем, в пятницу уже -17 в светлое время суток. В последний будний день снова пойдет снег, а ветер усилится до 11 метров в секунду.

ЕТВ пытался справиться с холодом при помощи хорошего настроения.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Свердловская область , смог, погода
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