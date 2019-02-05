Вслед за морозами Свердловскую область накроет смог

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Кроме того , в регионе установилась морозная погода. 6 февраля днем прогнозируют -26. Гораздо комфортнее станет в четверг и в пятницу. В четверг -24 днем , в пятницу уже -17 в светлое время суток. В последний будний день снова пойдет снег , а ветер усилится до 11 метров в секунду.





ЕТВ пытался справиться с холодом при помощи хорошего настроения.

Синоптики предупредили жителей Екатеринбурга и Свердловской области о наступающем смоге. По данным Уральского гидрометцентранеблагоприятные метеоусловия первой степени опасности сохранятся с 20 часов 5 февраля до 20 часов 7 февраля.