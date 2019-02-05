В свердловской больнице «нарисовали» портрет своего пациента

Сотрудники Свердловского областного центра медицинской профилактики составили портрет своего пациента. Они обобщили данные всех посетителей местного центра здоровья, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона. Результаты оказались неутешительными.

Медики посчитали, что в 2018 году в свердловский центр на обследование приехали 8940 человек — 72% женщин, которым в среднем 47 лет. Мужчинам, которые обращаются за помощью в центр, около 44 лет. Половина посетителей имеют лишний вес, плохо питаются.

У большинства пациентов медики зафиксировали высокое артериальное давление, которое ведет к проблемам с сердцем. Повышенный холестерин обнаружили у 15% женщин и 8% мужчин. Каждого пятого отправили на дальнейшее обследование, чтобы исключить нарушения углеводного обмена.