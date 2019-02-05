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В Екатеринбурге заработала «горячая линия» по зачислению детей в школы

13:12, 05 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Местные жители могут пожаловаться в прокуратуру с 9:00 до 18:00 в будние дни.

Екатеринбургская прокуратура запустила «горячую линию» по зачислению детей в первые классы. Если вы хотите лично рассказать о нарушениях при приеме в школу, обращайтесь в местное отделение прокуратуры, которое расположено на Розы Люксембург, 54. Посетителей принимают в будние дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), перед праздниками — до 17:00, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Кроме того, можно позвонить по телефону: 229-59-24. Если соберетесь звонить, не забудьте сообщить информацию о родителях или ребенке, школе и способе подачи заявки.

Напомним, за четыре дня в Екатеринбурге приняли заявления на 15,5 тысячи первоклассников. Родители, которые подавали заявки онлайн, нажали кнопку 11 лишних раз. Портал госуслуг не выдержал нагрузки и рухнул под родительским напором. Всего в 2019 году в школах уральской столицы отвели для первоклашек 20 тысяч мест.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, первый класс, дети, прокуратура Екатеринбурга, горячая линия, Екатеринбург
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