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Уральские ученые разработали протез, который реагирует на тепло

09:42, 05 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Прототип бионического устройства представили в Сочи.

Уральские ученые разработали бионические протез руки, которые реагирует на тепловые импульсы тела. Свою разработку они представили на проектной смене образовательного центра «Сириус» в Сочи, пишет ТАСС.

В тех протезах, что существуют сейчас, механизм работает с помощью тросов и шарниров. В свердловской разработке используют микроконтроллер, который управляется нагревательными элементами. Именно эти элементы приводят устройство в движение, отметил наставник уральской команды мастер кафедры теоретической механики УрФУ Всеволод Фомин. В состав протеза входит силикон и несколько видов нейлона.

В сентябре ЕТВ рассказывал об ученых из технопарка «Университетский», которые заняли первое место за разработку титановой сетки, ускоряющей регенерацию мягких тканей. Инноваторов наградили в Куньмине.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, ученые, помощь, медицина, разработка, УРФУ, Екатеринбург
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