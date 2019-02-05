Уральские ученые разработали протез, который реагирует на тепло

Уральские ученые разработали бионические протез руки, которые реагирует на тепловые импульсы тела. Свою разработку они представили на проектной смене образовательного центра «Сириус» в Сочи, пишет ТАСС.

В тех протезах, что существуют сейчас, механизм работает с помощью тросов и шарниров. В свердловской разработке используют микроконтроллер, который управляется нагревательными элементами. Именно эти элементы приводят устройство в движение, отметил наставник уральской команды мастер кафедры теоретической механики УрФУ Всеволод Фомин. В состав протеза входит силикон и несколько видов нейлона.

В сентябре ЕТВ рассказывал об ученых из технопарка «Университетский», которые заняли первое место за разработку титановой сетки, ускоряющей регенерацию мягких тканей. Инноваторов наградили в Куньмине.