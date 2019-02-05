Свердловскую гончарную мастерскую восстановят после пожара

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4 февраля в Нижних Таволгах сгорела частная гончарная мастерская семьи Масликовых. Пожар тушили четыре машины и 17 человек, но это не помогло спасти дом.

Мастерская Масликовых работала с 1999 года. Муж изготавливал изделия на гончарном круге, а жена украшала их лепкой или замысловатыми узорами. В 2001 году гончары заключили договор с Невьянским краеведческим музеем о принятии экскурсионных групп. За десять лет мастерскую посетили 300 тысяч человек.