Свердловскую гончарную мастерскую восстановят после пожара
18:20, 05 Февраль 2019
Накануне дом с делом семьи Масликовых в Нижних Таволгах полностью сгорел.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил восстановить гончарную мастерскую в Нижних Таволгах, которая сгорела накануне. Контролировать все работы будет вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
4 февраля в Нижних Таволгах сгорела частная гончарная мастерская семьи Масликовых. Пожар тушили четыре машины и 17 человек, но это не помогло спасти дом.
Мастерская Масликовых работала с 1999 года. Муж изготавливал изделия на гончарном круге, а жена украшала их лепкой или замысловатыми узорами. В 2001 году гончары заключили договор с Невьянским краеведческим музеем о принятии экскурсионных групп. За десять лет мастерскую посетили 300 тысяч человек.
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