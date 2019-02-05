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Свердловский кукольный театр отремонтируют на федеральные деньги

17:20, 05 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Новоуральские артисты получат выплаты уже в этом году.
Из федерального бюджета выделят деньги на капитальный ремонт новоуральского театра кукол. Он попал в нацпроект «Культура», рассчитанный до 2024 года, сообщил министр культуры Владимир Мединский. Деньги театр получит уже в этом году.

Свердловская область занимает третье место среди регионов России по количеству профессиональных театров. Сейчас их 35. Процент бюджетного финансирования постановок составляет 61,3%, сообщили в департаменте информполитики региона. Также театры получают губернаторские гранты на общую сумму 50 миллионов рублей.
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Константин Чудовский с будущего сезона и на несколько лет — главный дирижер Ural Opera Ballet.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Свердловская область , театр, деньги, бюджет, Театр кукол
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