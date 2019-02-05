Свердловский кукольный театр отремонтируют на федеральные деньги

Из федерального бюджета выделят деньги на капитальный ремонт новоуральского театра кукол. Он попал в нацпроект « Культура», рассчитанный до 2024 года , сообщил министр культуры Владимир Мединский. Деньги театр получит уже в этом году.





Свердловская область занимает третье место среди регионов России по количеству профессиональных театров. Сейчас их 35. Процент бюджетного финансирования постановок составляет 61,3%, сообщили в департаменте информполитики региона. Также театры получают губернаторские гранты на общую сумму 50 миллионов рублей.