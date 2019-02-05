Свердловские начальники отказываются брать алчных работников

Аналитики Headhunter посчитали, по каким причинам свердловские компании не берут на работу соискателей. Самая частая причина — несоответствие зарплатных предложений и ожиданий (63% опрошенных).

На втором и третьем месте — личные качества работника (57%), которые не соответствуют корпоративной культуре, и отсутствие опыта по профилю фирмы (51%). Затем идут возраст, внешний вид, маленький опыт работы в целом.

Средняя зарплата свердловчан составила 36,5 тысячи рублей. Бухгалтеры, работники маркетинга и юристы хотят получать на пять тысяч больше, чем им предлагают. Медики желают, чтобы зарплата была на 6,3 тысячи выше предложенной.