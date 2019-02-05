На Среднем Урале из-за морозов ввели особый режим

Экстренные, аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы перешли в режим повышенной готовности. Кроме того, уральские дороги усиленно патрулирует госавтоинспекция. Особый режим на территории Свердловской области ввели из-за морозов, сообщили ЕТВ в пресс-службе региональной МЧС.

Центр управления в кризисных ситуациях поддерживает связь с диспетчерскими службами. Это позволяет следить за обстановкой во всех свердловских городах и селах.