На Среднем Урале из-за морозов ввели особый режим
Экстренные, аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы перешли в режим повышенной готовности. Кроме того, уральские дороги усиленно патрулирует госавтоинспекция. Особый режим на территории Свердловской области ввели из-за морозов, сообщили ЕТВ в пресс-службе региональной МЧС.
Центр управления в кризисных ситуациях поддерживает связь с диспетчерскими службами. Это позволяет следить за обстановкой во всех свердловских городах и селах.
Сейчас системы теплоснабжения, подачи воды и энергообеспечения работают в штатном режиме. По словам спасателей, температура в помещениях и учреждениях находится в норме. Но если что-то произойдет, службы уже готовы выехать на место.
Какая погода ждет Екатеринбург на этой неделе, ЕТВ рассказывал здесь. Февраль начался с масштабного снегопада — в уральской столице за три дня выпало 18 миллиметров осадков.