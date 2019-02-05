Самолеты в Кольцово начали обдувать горячим воздухом из-за морозов
16:23, 05 Февраль 2019
Раньше на территории воздушной гавани боролись с последствиями снегопада.
Из-за аномальных холодов самолеты в Кольцово начали обдувать горячим воздухом при температуре 100 градусов. Чтобы не сильно охлаждать самолет, багаж и грузы выгружают в несколько этапов, сообщили в пресс-службе Кольцово. На территории екатеринбургского также активно боролись со снегом. Сугробы разгребали 13 скоростных автомобилей, грейдеров и самосвалов. Перед вылетом самолеты обрабатывают специальным средством от наледи.
Из-за морозов на территории Свердловской области ввели особый режим. Экстренные, аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы перешли в режим повышенной готовности. Кроме того, уральские дороги усиленно патрулирует госавтоинспекция.
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