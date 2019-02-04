В Свердловской области откроют два стационара для обреченных детей
14:53, 04 Февраль 2019
Раньше помощь онкобольным детям оказывали только в амбулаторных условиях.
В Свердловской области откроют два паллиативных отделения для детей. Лицензии на оказании такой помощи в условиях стационара получили областная детская клиническая больница в Екатеринбурге и Серовская городская больница. Отделения начнут работать в первом квартале 2019 года, сообщили в департаменте информполитики региона.
Сейчас в регионе паллиативную помощь в амбулаторных условиях оказывают 35 детских больниц. Для взрослых есть 70 паллиативных кабинетов и десять стационаров с 238 койками. В отдаленных населенных пунктах работают выездные бригады.
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