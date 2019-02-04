В выходные трассы Свердловской области чистили 603 машины

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За выходные дорожники выдали своим подрядчикам 103 предписания за плохо почищенные участки. Также о неубранных трассах можно сообщить в диспетчерскую службу по телефону ( 343) 261-79-83.





На севере , западе и востоке Свердловской области выпало около десяти сантиметров снега , а на Юге — 27.





С 4 по 7 февраля в регионе ожидаются аномальные холода. Водителей просят отказаться от поездок на дальние расстояния. На федеральных трассах Свердловской области каждые два часа будет проезжать патруль , который поможет застрявшим водителям. Дорожные службы смогут обогреть автомобилистов , доставить их в безопасное место и отбуксовать технику с проезжей части. За помощью на можно обращаться в диспетчерскую службу « Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06

Во время сильного снегопада 2–3 февраля дороги в Свердловской области усиленно убиралисообщают ЕТВ в департаменте информационной политики региона. На трассы вышли 603 машины: 299 комбинированных дорожных машин72 автомобиля с отвалом115 автогрейдеров и 117 тракторов.