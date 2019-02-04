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В выходные трассы Свердловской области чистили 603 машины

11:36, 04 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Дорожники выдали 103 предписания подрядчикам, которые некачественно убирали снег.
Во время сильного снегопада 2–3 февраля дороги в Свердловской области усиленно убирали, сообщают ЕТВ в департаменте информационной политики региона. На трассы вышли 603 машины: 299 комбинированных дорожных машин, 72 автомобиля с отвалом, 115 автогрейдеров и 117 тракторов.

За выходные дорожники выдали своим подрядчикам 103 предписания за плохо почищенные участки. Также о неубранных трассах можно сообщить в диспетчерскую службу по телефону (343) 261-79-83.

На севере, западе и востоке Свердловской области выпало около десяти сантиметров снега, а на Юге — 27.

С 4 по 7 февраля в регионе ожидаются аномальные холода. Водителей просят отказаться от поездок на дальние расстояния. На федеральных трассах Свердловской области каждые два часа будет проезжать патруль, который поможет застрявшим водителям. Дорожные службы смогут обогреть автомобилистов, доставить их в безопасное место и отбуксовать технику с проезжей части. За помощью на можно обращаться в диспетчерскую службу «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06
Морозное чтиво
ЕТВ последовал советам МЧС и попытался справиться с холодом с помощью хорошего настроения. 
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Уралуправтодор, Свердловская область , Екатеринбург
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