В школы Екатеринбурга приняли 15 тысяч первоклашек за четыре дня
17:20, 04 Февраль 2019
Большую часть заявлений родители подали в первую ночь.
За четыре дня в школы Екатеринбурга приняли заявления 15,5 тысячи первоклассников. Девять тысяч из них оформили в первую ночь через портал госуслуг, еще 1,5 тысячи заявок поступило с сайта екатеринбург.рф. Сообщила руководитель департамента образования мэрии Екатерина Сибирцева. В этом году родители снова пожаловались на сбои в работе порталов.
В «Ростелекоме» пояснили, что сайт не прерывал работу, но плохо загружался из-за большого количества дублирующих заявлений. Родители лишний раз нажали кнопку 11 тысяч раз. На одного из детей успели подать 57 заявлений. Из-за этого они слишком долго обрабатывались.
В 2019 учебном году для первоклассников Екатеринбурга открыли 20 тысяч мест. Приемная кампания продлится до 5 сентября. О том, как родители первоклашек провели беспокойную ночь, комментарии представителей компании «Ростелеком» и ухищрения, на которые шли папы и мамы, смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга».
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