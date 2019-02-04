В школы Екатеринбурга приняли 15 тысяч первоклашек за четыре дня

, еще 1,5 тысячи заявок поступило с сайта екатеринбург.рф. Сообщила руководитель департамента образования мэрии Екатерина Сибирцева. В этом году родители За четыре дня в школы Екатеринбурга приняли заявления 15,5 тысячи первоклассников. Девять тысяч из них оформили в первую ночь через портал госуслугеще 1,5 тысячи заявок поступило с сайта екатеринбург.рф. Сообщила руководитель департамента образования мэрии Екатерина Сибирцева. В этом году родители снова пожаловались на сбои в работе порталов.





В « Ростелекоме» пояснили , что сайт не прерывал работу , но плохо загружался из-за большого количества дублирующих заявлений. Родители лишний раз нажали кнопку 11 тысяч раз. На одного из детей успели подать 57 заявлений. Из-за этого они слишком долго обрабатывались.



