Свердловское предприятие загрязняло реку Нейва медью и нефтью
10:53, 04 Февраль 2019
Прокуратура заставила МУП «Невьянский водоканал» устранить нарушения и заплатить 13 тысяч штрафа.
Невьянский водоканал загрязнял реку Нейва сточными водами. Нарушения природоохранного законодательства выявила прокуратура. Предприятие выплатит штраф на сумму 13 тысяч рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В составе сточных вод нашли нефть, медь, нитраты, фосфат-ионы, концентрация которых была выше положенного. Кроме того, МУП «Невьянский водоканал» не имело разрешение на сброс вод в реку Нейва.
По материалам проверки свердловское предприятие оштрафовали. Также Невьянский городской суд заставил водоканал получить разрешение на сброс сточных вод и сделать сооружения биологической очистки.
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