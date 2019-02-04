Свердловское предприятие загрязняло реку Нейва медью и нефтью

Невьянский водоканал загрязнял реку Нейва сточными водами. Нарушения природоохранного законодательства выявила прокуратура. Предприятие выплатит штраф на сумму 13 тысяч рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В составе сточных вод нашли нефть, медь, нитраты, фосфат-ионы, концентрация которых была выше положенного. Кроме того, МУП «Невьянский водоканал» не имело разрешение на сброс вод в реку Нейва.

По материалам проверки свердловское предприятие оштрафовали. Также Невьянский городской суд заставил водоканал получить разрешение на сброс сточных вод и сделать сооружения биологической очистки.