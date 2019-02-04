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Свердловское предприятие загрязняло реку Нейва медью и нефтью

10:53, 04 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Прокуратура заставила МУП «Невьянский водоканал» устранить нарушения и заплатить 13 тысяч штрафа.

Невьянский водоканал загрязнял реку Нейва сточными водами. Нарушения природоохранного законодательства выявила прокуратура. Предприятие выплатит штраф на сумму 13 тысяч рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В составе сточных вод нашли нефть, медь, нитраты, фосфат-ионы, концентрация которых была выше положенного. Кроме того, МУП «Невьянский водоканал» не имело разрешение на сброс вод в реку Нейва.

По материалам проверки свердловское предприятие оштрафовали. Также Невьянский городской суд заставил водоканал получить разрешение на сброс сточных вод и сделать сооружения биологической очистки.

Морозное чтиво
ЕТВ последовал советам МЧС и попытался справиться с холодом с помощью хорошего настроения. 
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Невьянск, загрязнение, вода, прокуратура Свердловской области, штраф
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