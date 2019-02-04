Свердловчане отвергли таунхаусы и купили дачи

Самым дешевым объектом загородной недвижимости в Свердловской области за 2018 год стали дачи. Средний ценник на них составил 785 тысяч рублей, выяснили аналитики Авито. На втором месте по доступности стали обычные дома, за которые просили два миллиона рублей. Таунхаусы подорожали на 10%, поэтому их продавали в среднем за 6,9 миллиона рублей. Дороже всего оказались коттеджи — за 7,7 миллиона рублей.

Чаще всего свердловчане покупали загородные дома в мае. Самый большой интерес покупатели проявили к дачам. А вот таунхаусы остались без внимания.