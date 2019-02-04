Прокуратура выдавила конспиролгию из дела о гибели группы Дятлова
Куратор прокурорской проверки Андрей Курьяков.
Зачем раздувать угли угасающего интереса?
Фото: wikipedia.org
Из 75 версий выбрали только три, но почему?
Фото: wikipedia.org
В расследовании гибели дятловцев насчитывается 75 версий. Начавшая проверку прокуратура утверждает, что они уже отмели 15 конспирологических объяснений произошедшего, которые основаны на том, что власти знали о трагедии, но скрыли ее истинные причины. «Пока мы остановились на природных причинах гибели туристов. Это три версии», — рассказал Андрей Курьяков.
Силовики полагают, что трагедия случилось из-за: а) схода лавины, б) ураганного ветра, в) удара «снежной доски» (куска спрессованного и тяжелого наста, который упал сверху на палатку).
По словам Андрея Курьякова, криминальная версия, то есть умышленное лишение жизни, с самого начала рассматривалась следователями. И была отработана полностью, что хорошо описано в материалах уголовного дела. Факты насильственной смерти не подтвердились. Более того, есть решение суда от 2013 года, который признал обоснованным и законным решение сотрудников прокуратуры, которые закрыли дело в 1959 году.
«Конспирологическая версия о том, что туристы могли стать жертвой ядерных испытаний не находит своих доказательств. Нет никаких документов, ни свидетельств, подтверждающих это. Хотя следователь, который вел дело, думал и в этом направление. У меня вообще сложилось впечатление, что он старался отработать максимум версий, уделяя внимания каждому предположению», — подчеркнул Андрей Курьяков.
Записка прокурора Темпалова следователю Каратаеву
Фото: wikipedia.org
«Владимир Иванович (подчеркнуто)
Для доклада зам.прокурору РСФСР по уголовному делу по факту смерти туристов я вызван и уезжаю в г. Свердловск на 2-3 дня, поэтому прошу тут смотреть и чтобы было все в порядке. Прошу тебя интересоваться за н/судами [народные суды. — прим. ЕТВ], если пошлют дела на доследование или будут оправданы, опротестуй приговора также в 5-ти дневный срок. Все дела верные. Кроме того, по заданию облпрокурора допроси нач-ка лаг отделения Хакимова на пос. Вижай по вопросу говорил ли начальник туристской группы Дятлов (который погиб) о том, что они вернутся в Вижай не 12/II 59 г., а 15/II 59 г.
Это нужно сделать быстрее. Я позвоню тебе из г. Свердловска.
15/II 59 г. (зачеркнуто)16/II 59 г. должен быть вынесен приговор по Реебу, поэтому если оправдан или дело послано на доследование, то нужно писать протест обязательно.
С приветом Прок. Темпалов. 15/II 59 г.»
Фото: wikipedia.org
Однако прокурор Андрей Курьяков не оставляет от этой версии и камня на камне:
— Обратите внимание, что Темпалов в своей записке утверждает, что уезжал в Свердловск на два-три дня. Но документально известно, что докладывал о смерти туристов он 18 апреля. Это запротоколировано. Но отчего тогда в дате после подписи Темпалов указал февраль, а не апрель? Сначала мы выяснили, кто же такой Василий Иванович Темпалов. В этом нам помогла книга очерков о сотрудниках прокуратуры, которую написал Григорий Николаевич Рябов. Оказалось что Темпалов — герой Сталинградской битвы, минометчик, человек целеустремленный и волевой, но получивший на войне ряд контузий.
Приглашенный нами эксперт-психолог определил, проанализировав характеристики и биографию Василия Ивановича, что у него в тот момент могло наступить «необоснованное застревание, подчиненное доминанте». Говоря проще, Темпалов перед вызовом в Свердловск в апреле, где он должен был доложить о результатах расследования гибели «дятловцев», эмоционально и в мыслях был в том времени, когда произошла трагедия. Поэтому и поставил вместо 15 апреля, 15 февраля.
Предположив, что Темпалов ошибся в дате свой записки, сотрудники прокуратуры стали искать доказательства своей гипотезы. И нашли. Ключом стал текст самого поручения, а точнее фраза, в которой упоминался конкретный человек: «должен быть вынесен приговор по Реебу, поэтому если оправдан или дело послано на доследование, то нужно писать протест обязательно».
«Мы нашли в архивных документах упоминание о том, что дело человека с фамилией Рееб было завершено в марте, а в апреле отправлено в суд. Таким образом мы получили доказательство того, что Темпалов в своей записке пишет о делах, которые посвящены апрелю, а не февралю. И дата, которую он поставил после подписи неверна», — подытожил представитель Свердловской областной прокуратуры Андрей Курьяков.
Но почему тогда засекретили дело? Что хотели скрыть?
Фото: wikipedia.org
А может дело, которые есть в архиве — фальшивка?
Фото: ЕТВ
«Изучив дело, мы выяснили, что 6 февраля датируется протокол допроса местного жителя капитана Чудинова. Он говорит о сильных ветрах и двух группах туристов, которых виде, но разговоров с ними не имел. Важно, что этот документ никак не связан именно с группой „дятловцев“, он не относит я к исследуемому событию. Сейчас мы выясняем, что это за протокол допроса. Предварительно можно сказать, что этот документ из другого дела, а в папку о расследовании гибели туристов попал просто по тому, что тогда старались подшить все показания о происшествиях со всеми туристами, чтобы получить полную картину и ничего не пропустить», — объясняют в прокуратуре.
Но тогда почему на уголовном деле нет номера? Оказывается, и на этот вопрос есть свое объяснение. Сотрудники прокуратуры запросили и проанализировали все закрытые, отправленные в архив, уголовные дела с 1958 по 1959 годы и выяснили, ни у одного из них не было номера. Можно сказать, что в те годы это была обычная практика.
Что ты такое — стихийная сила?
Фото: wikipedia.org
По сути, главная цель сотрудников прокуратуры, выяснить, что же это, как говориться в уголовное деле, за стихийная сила, преодолеть которую «дятловцы» оказались не в состоянии? «Главное, установить, что точно стало причиной гибели туристов — несчастный случай или действительно какое-то природное явление, которое действует в этой локализации», — рассказал Андрей Курьяков.
В марте (точная дата еще не определена) прокурорская группа вылетит на перевал Дятлова, чтобы провести там ряд экспериментов и следственных действий. Например, сотрудники прокуратуры установят идентичную палатку и засекут, сколько времени требуется на то, чтобы ее покинуть, разрезая ножами, сколько времени требуется, чтобы спуститься с горы, а потом вернуться к месту стоянки.
«Известно, что ребята после пробуждения жили шесть-восемь часов. Но как это происходило, где точно они передвигались? Нужна детализация происходящего. Где вообще стояла палатка? Нам необходима геометрия склона горы, не в шагах, а в метрах, сантиметрах. И только после этого мы можем задавать точные вопросы экспертам. Например, в ближайшее время мы проведем встречную сверку документов, которые есть у нас и в архивах Бюро судебно-медицинской экспертизы. Если для окончательных выводов потребуется дополнительная эксгумация тел погибших то мы будет спрашивать разрешения родственников на ее проведение. Также мы привлечем экспертов для того, чтобы определить причины радиационного заражения тел погибших, о котором так много говорят в интернете. По предварительным данным это были смываемые следы бета-излучения, то есть привнесенные извне», — пояснил Андрей Курьяков.Представитель прокуратуры сразу объявил, что серии экспертиз будут тщательными, а потом — долгими. Окончательный вывод о том, что же конкретно произошло с туристами на северном Урале, дадут к августу этого года. Тогда его и обнародуют.
«Каждый имеет право на оценку тех событий»
Восстановив события и узнав истинные причины трагедии, сотрудники прокуратуры, не будут преследовать сторонников альтернативных трактовок. Но и спорить с ними тоже не станут. Как минимум, прокурор Андрей Курьяков пообещал это на сегодняшней пресс-конференции. «Каждый имеет право на оценку тех трагических событий. Для нас же важно установить четкую, доказываемую версию», — подчеркнул Андрей Курьяков.
Что же будет с тайной «дятловцев», когда она будет разгадана? Станут ли энтузиасты приходить на встречи, которые проводятся 2 февраля вот уже двадцать лет? Ведь понятно, что доказуемая фактами правда убивает легенду. Так и интерес может пропасть.
Однако есть выход У предания может быть приквел. История Семена Золотарева, который внедрился в спаянную группу туристов перед самым выездом на Северный Урал. Причем, внедрение произошло при странных обстоятельствах. Изначально Золотарева брать не хотели, но потому за него «попросили». И Дятлов сдался., включив его в группу. Так кто такой Золотарев? Мог ли он быть, например, сотрудником КГБ под прикрытием, которые курировал какой-то эксперимент?
Звучит бредово, но пока официально никто это не опровергал.
А так, где есть открытый вопрос, всегда найдутся несколько интерпретации,
которые и делают легенду живой
А значит, история еще не закончилась.