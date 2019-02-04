Прокуратура выдавила конспиролгию из дела о гибели группы Дятлова

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Вот текст записки:



«Владимир Иванович ( подчеркнуто)

Для доклада зам.прокурору РСФСР по уголовному делу по факту смерти туристов я вызван и уезжаю в г. Свердловск на 2-3 дня , поэтому прошу тут смотреть и чтобы было все в порядке. Прошу тебя интересоваться за н/судами [народные суды. — прим. ЕТВ], если пошлют дела на доследование или будут оправданы , опротестуй приговора также в 5-ти дневный срок. Все дела верные. Кроме того , по заданию облпрокурора допроси нач-ка лаг отделения Хакимова на пос. Вижай по вопросу говорил ли начальник туристской группы Дятлов ( который погиб) о том , что они вернутся в Вижай не 12/II 59 г., а 15/II 59 г.

Это нужно сделать быстрее. Я позвоню тебе из г. Свердловска.

15/II 59 г. ( зачеркнуто)16/II 59 г. должен быть вынесен приговор по Реебу, поэтому если оправдан или дело послано на доследование , то нужно писать протест обязательно.

С приветом Прок. Темпалов. 15/II 59 г.»





Те, кто занимался расследованием гибели « дятловцев» сразу обратили внимание на дату после подписи — 15 февраля 1959 года. Как так? Ведь официально дело завели ( тот самый Темпалов) только спустя 11 дней — 26 февраля! Эти странности наводят на конспирологические мысли о том , что следователи знали о трагедии намного раньше , чем объявили об этом родным. Но зачем они так поступили? Явно , чтобы что-то скрыть!









Сегодня этот подлинный документ — основа основ в пользу конспирологического направления в расследовании гибелидятловцев». Краткая суть идеи в томчто власти явно что-то скрывали. Основание для подозрений, казалось бы веские.