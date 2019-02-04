Полицейский из Екатеринбурга потребовал 1,5 млн за свободу наркомана

Полицейский из Екатеринбурга получил три года колонии общего режима за то, что потребовал взятку от родственников наркомана, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Также ему придется вернуть деньги, которые он успел взять.



Во время одной из проверочных закупок екатеринбургские оперативники задержали наркомана. На тот момент осужденный был оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков в местном МВД. Он предложил родственникам задержанного «замять» уголовное дело или смягчить наказание. За это нужно было заплатить всего лишь 1,5 миллиона рублей.

Подруга задержанного заплатила полицейскому 600 тысяч рублей. Еще 500 тысяч ему должны были отдать через водителя такси, но в это время работника МВД поймали с поличным. Полицейский свою вину не признал. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ему три года колонии и заставил вернуть сожительнице наркомана 600 тысяч рублей.