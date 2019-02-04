Хоккейный «Автомобилист» собрал 12 тысяч подгузников
11:46, 04 Февраль 2019
Традиционная акция «Колесо добра» прошла 22 января. Дети-отказники уже получили предметы личной гигиены.
На домашнем матче хоккейного «Автомобилиста» 22 января прошла акция «Колесо добра». Клуб собрал 12 тысяч подгузников для екатеринбургских детей-отказников. 1 февраля защитники «Авто» Денис Бодров и Михаил Мамкин отвезли и передали подгузники в больницу № 11, рассказали в пресс-службе команды.
Поучаствовавшим в акции раздали специальные призы: два билета на первую игру плей-офф, свитер с автографами игроков нашей команды и поездку на матч в Магнитогорск, который состоялся 27 января.
Сегодня екатеринбургский «Автомобилист» дома сыграет с магнитогорским «Металлургом». Команда Андрея Мартемьянова занимает первое место в Восточной конференции.
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