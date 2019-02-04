Хоккейный «Автомобилист» собрал 12 тысяч подгузников

На домашнем матче хоккейного « Автомобилиста» 22 января прошла акция « Колесо добра». Клуб собрал 12 тысяч подгузников для екатеринбургских детей-отказников. 1 февраля защитники « Авто» Денис Бодров и Михаил Мамкин отвезли и передали подгузники в больницу № 11 , рассказали в пресс-службе команды.





Поучаствовавшим в акции раздали специальные призы: два билета на первую игру плей-офф , свитер с автографами игроков нашей команды и поездку на матч в Магнитогорск , который состоялся 27 января.



