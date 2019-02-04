Фигуристки из Екатеринбурга взяли золото во Франции

Фигуристки из ДЮСШ «Юность» в Екатеринбурге взяли Кубок Франции по синхронному фигурному катанию на коньках. Всего в конкурсе приняли участие 13 команд, сообщили ЕТВ в пресс-службе спортивной школы. По результатам короткой программы екатеринбурженки были вторыми, но в итоге вышли на первое место, опередив соперниц из США и Финляндии.

В январе уральские спортсменки выиграли чемпионат и первенство России по синхронному катанию в Йошкар-Оле. Эта победа стала 17 в копилке команды.

ЕТВ интересовался судьбами свердловских фигуристов и разбирался, как воспитать олимпийского чемпиона, не разрушив его детство.