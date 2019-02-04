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Фигуристки из Екатеринбурга взяли золото во Франции

08:42, 04 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба ДЮСШ «Юность»
Команда «Юности» опередила США и Финляндию.

Фигуристки из ДЮСШ «Юность» в Екатеринбурге взяли Кубок Франции по синхронному фигурному катанию на коньках. Всего в конкурсе приняли участие 13 команд, сообщили ЕТВ в пресс-службе спортивной школы. По результатам короткой программы екатеринбурженки были вторыми, но в итоге вышли на первое место, опередив соперниц из США и Финляндии.

В январе уральские спортсменки выиграли чемпионат и первенство России по синхронному катанию в Йошкар-Оле. Эта победа стала 17 в копилке команды.

ЕТВ интересовался судьбами свердловских фигуристов и разбирался, как воспитать олимпийского чемпиона, не разрушив его детство.

Морозное чтиво
ЕТВ последовал советам МЧС и попытался справиться с холодом с помощью хорошего настроения. 
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, фигурное катание, спорт, Франция, конкурс
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