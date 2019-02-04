Фигуристки из Екатеринбурга взяли золото во Франции
08:42, 04 Февраль 2019
Команда «Юности» опередила США и Финляндию.
Фигуристки из ДЮСШ «Юность» в Екатеринбурге взяли Кубок Франции по синхронному фигурному катанию на коньках. Всего в конкурсе приняли участие 13 команд, сообщили ЕТВ в пресс-службе спортивной школы. По результатам короткой программы екатеринбурженки были вторыми, но в итоге вышли на первое место, опередив соперниц из США и Финляндии.
В январе уральские спортсменки выиграли чемпионат и первенство России по синхронному катанию в Йошкар-Оле. Эта победа стала 17 в копилке команды.
ЕТВ интересовался судьбами свердловских фигуристов и разбирался, как воспитать олимпийского чемпиона, не разрушив его детство.
Морозное чтиво
ЕТВ последовал советам МЧС и попытался справиться с холодом с помощью хорошего настроения.
Новое и интересное
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».