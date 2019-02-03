В Невьянске отреставрируют знаменитую Наклонную башню
15:00, 03 Февраль 2019
Местный музей ищет компанию, которая разработает проект. За все работы подрядчика ждут семь миллионов рублей.
На Среднем Урале отреставрируют знаменитую Наклонную башню Демидовых, более известную как Невьянская башня. Невьянский историко-архитектурный музей ищет компанию, которая разработает проектную документацию. Сроки окончания конкурса не установлены. Чтобы отремонтировать памятник, нужна специальная лицензия. За все работы подрядчика ждут семь миллионов рублей, говорится на сайте госзакупок.
Невьянская башня — уникальный памятник архитектуры первой половины XVIII века в Свердловской области. «Один из самых загадочных памятников архитектуры, овеянный легендами и преданиями», — говорится на сайте Невьянского музея. Башня примечательная тем, что построена с отклонением в 2,2 метра.
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