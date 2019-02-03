На Балтыме автогонщиков встретили вооруженные казаки
12:20, 03 Февраль 2019
Конфликт спортсменов и свердловского минприроды продолжается.
На ледовый автодром Балтыма перекрыли въезд вооруженные казаки. Вместе с ними прибыли сотрудники свердловского министерства природы, которые потребовали от владельцев трассы немедленно пропустить казаков на территорию автодрома. Об этом ЕТВ рассказал екатеринбургский пиарщик Платон Маматов.
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Гонщики ожидают повторения прошлогодней атаки, когда эти же люди в папахах провоцировали спортсменов, нападали на зрителей, и блокировали движение автомобилей силовыми методами.
Платон Маматов добавил, что правовые основания для сегодняшней силовой акции до сих пор неизвестны. «Ведь арбитражный суд уже признал незаконным и отменил прошлогоднее постановление администрации Верхней Пышмы о запрете ледовых гонок на Балтыме», — уточнил пиарщик.
В данный момент спортсмены вызвали полицию и надеются, что стражи правопорядка «смогут унять» казаков. «Подъезжают новые машины с „казаками“. Мы видели у них похожие на оружие предметы. Вся эта ситуация вызывает серьезные опасения», — резюмировал создатель ледового автодрома Максим Ченцов.
В конце декабря 2018 года минприроды предупредило загородный клуб «Лесная сказка» о том, что по озеру ездить нельзя. Поводом для напоминания стала информация о предстоящих соревнованиях. Год назад, в январе 2018-го, у организаторов гонок уже был конфликт с казаками и полицейскими. Сотрудники ГИБДД и мужчины в папахах вышли на лед, чтобы не пропустить на трассу подъезжающие автомобили. Работники правоохранительных органов проверяли машины и выписывали штрафы за езду в водоохранной зоне и отсутствие номеров.
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