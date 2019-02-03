На Балтыме автогонщиков встретили вооруженные казаки

Платон Маматов добавил , что правовые основания для сегодняшней силовой акции до сих пор неизвестны. « Ведь арбитражный суд уже признал незаконным и отменил прошлогоднее постановление администрации Верхней Пышмы о запрете ледовых гонок на Балтыме», — уточнил пиарщик.





В данный момент спортсмены вызвали полицию и надеются , что стражи правопорядка « смогут унять» казаков. « Подъезжают новые машины с „ казаками“. Мы видели у них похожие на оружие предметы. Вся эта ситуация вызывает серьезные опасения», — резюмировал создатель ледового автодрома Максим Ченцов.



