В Ельцин Центре Курентзис рассказал о нашумевшем проекте «Дау»

«

,

,

„

,





По словам дирижера , работа Ильи Хржановского — это создание параллельных миров: « Он понял то , о чем я всегда говорю: проблема коммуникации — это самая главная проблема в нашей жизни. Она возникает из-за того , мы не готовы принять нечто , существующее помимо наших представлений. Хржановский создает мир , который находится вдали от наших представлений и там выстаивает показ ассоциаций. Ты начинаешь пульсировать и рефлексировать. Это такой ковчег , где будет звучать немножко другой язык».





Когда ты входишь на эту территориюпопадаешь на совершенно иную площадку восприятия, — начал Курентзис рассказ об экпириенсев который превратили показДау“ в Париже. — Это — не обычный язык кинематографии. Не клишек которому мы привыкли. С которым мы согласились и продолжаем внутри него наше собственное общение. Там есть дикость нашей собственной жизни. Есть обнаженность коммуникации».