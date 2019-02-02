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В Ельцин Центре Курентзис рассказал о нашумевшем проекте «Дау»

08:00, 02 Февраль 2019
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На творческой встрече с поклонниками дирижер и художественный руководитель Пермского театра оперы и балета рассказал о съемках в многочасовой фильме о физике Ландау.

Творческая встреча, предваряющая концерт оркестра musicAeterna, который состоится 2 февраля на сцене Свердловской филармонии, прошла в Cosmotheca. В магазин косметики и парфюмерии на встречу с дирижером смогли попасть держатели карт лояльности Ельцин Центра. Теодор Курентзис появился в темноте и говорил на протяжении часа, в основном, о музыке. Уже в финале известный пианист Алексей Гориболь, выступивший модератором встречи решил задать вопрос, не имеющий отношения ни к Чайковскому, ни к Малеру (именно об этих композиторах Теодор рассказывал больше всего). «Я читаю твои мысли, — обратился к Гориболю Курентзис. — Ты хочешь спросить меня о Дау“».

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«Когда ты входишь на эту территорию, попадаешь на совершенно иную площадку восприятия, — начал Курентзис рассказ об экпириенсе, в который превратили показ Дау“ в Париже. — Это — не обычный язык кинематографии. Не клише, к которому мы привыкли. С которым мы согласились и продолжаем внутри него наше собственное общение. Там есть дикость нашей собственной жизни. Есть обнаженность коммуникации».

По словам дирижера, работа Ильи Хржановского — это создание параллельных миров: «Он понял то, о чем я всегда говорю: проблема коммуникации — это самая главная проблема в нашей жизни. Она возникает из-за того, мы не готовы принять нечто, существующее помимо наших представлений. Хржановский создает мир, который находится вдали от наших представлений и там выстаивает показ ассоциаций. Ты начинаешь пульсировать и рефлексировать. Это такой ковчег, где будет звучать немножко другой язык».

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Из тех, кто снимался в кинематографическом проекте «Дау», Курентзис выделил «гениальных люди, которые были близко к солнцу и обожглись»: «Я находился среди аутистов — настоящих гениальных людей. Один парень не разговаривал. Когда ему было два года, он говорил на четырех языках. А потом замолчал, сказав: Я устал, мне неинтересно“. И рядом с такими людьми, которые обожглись от солнца, находятся люди, которые никогда не видели его».

«Это страшный эксперимент, — подвел итог Теодор Курентзис. — Страшный, потому что ты не знаешь, кто есть кто. Ты видишь человека и начинаешь воспринимать его, не зная о нем ничего».

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«Дау» задумывался как художественный многосерийный фильм — биографическая драма рассказывает о жизни физика Льва Ландау. Работа над проектом велась десять лет — с апреля 2008-го. В итоге получилось 700 часов отснятого материала. Показы в Париже были организованы как выставочный проект: инсталляция в Центре Помпиду, лабиринт с кинозалами в театре Шатле. На сегодняшний день смонтировано 13 эпизодов.
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, фильм, Дау, Ельцин Центр, Теодор Курентзис
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