В Ельцин Центре Курентзис рассказал о нашумевшем проекте «Дау»
Творческая встреча, предваряющая концерт оркестра musicAeterna, который состоится 2 февраля на сцене Свердловской филармонии, прошла в Cosmotheca. В магазин косметики и парфюмерии на встречу с дирижером смогли попасть держатели карт лояльности Ельцин Центра. Теодор Курентзис появился в темноте и говорил на протяжении часа, в основном, о музыке. Уже в финале известный пианист Алексей Гориболь, выступивший модератором встречи решил задать вопрос, не имеющий отношения ни к Чайковскому, ни к Малеру (именно об этих композиторах Теодор рассказывал больше всего). «Я читаю твои мысли, — обратился к Гориболю Курентзис. — Ты хочешь спросить меня о „Дау“».
Из тех, кто снимался в кинематографическом проекте «Дау», Курентзис выделил «гениальных люди, которые были близко к солнцу и обожглись»: «Я находился среди аутистов — настоящих гениальных людей. Один парень не разговаривал. Когда ему было два года, он говорил на четырех языках. А потом замолчал, сказав: „Я устал, мне неинтересно“. И рядом с такими людьми, которые обожглись от солнца, находятся люди, которые никогда не видели его».
«Это страшный эксперимент, — подвел итог Теодор Курентзис. — Страшный, потому что ты не знаешь, кто есть кто. Ты видишь человека и начинаешь воспринимать его, не зная о нем ничего».