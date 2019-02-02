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Минприроды готово заплатить 360 миллионов за благоустройство Шарташа

12:33, 02 Февраль 2019
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Фото: Дмитрий Шевалдин
В лесопарке необходимо отремонтировать дорогу, создать велодорожки, тротуары и установить освещение.

Министерство природных ресурсов Свердловской области ищет подрядчик, готового выполнить работы по благоустройство Шарташского лесопарка. Конкурс на сайте госзакупок объявлен вторично. Контракт с компанией «Урал Инжиниринг», выигравшей первый тендер, был разорван в одностороннем порядке. Подрядчик, нарушивший сроки реализации проекта, оспаривает действия минприроды в арбитражном суде.

Условия второго конкурса отличаются от первого лишь по цене. Стоимость контракта на несколько рублей меньше и состаляет 360 миллионов 227 тысяч. Компания, которая заключить договор с министерством, придется провести ремонт четырех километров автомобильной дороги, 2,7 км — обособленной велосипедной дорожки и тротуара вдоль нее. Общая протяженность освещаемой трассы в итоге должна составить почти три километра. На ней будет установлено 146 светильников.

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Областный власти обратили внимание на Шарташский лесопарк в августе 2017 года после велогонки «Тур де Шарташ», которую возглавил губернатор Куйвашев. В 2018 году был проведен конкурс и директором парка стал Артур Зиганшин. Подводя итоги своей работы за несколько месяцев он назвал главными достижениями регулярный вывоз мусора (по понедельникам, средам и пятницам), освобождение самозахваченных территорий, ограничение въезда автомобилей и регулярные мероприятия на территории («Чистые игры», «Тур де Шарташ»), разработку айдентики парка, а также всего ей сопутствующего — брендбука, социальных роликов, новой навигации.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Шарташский лес, благоустройство, Шарташский лесопарк, Шарташ, Артур Зиганшин
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