Минприроды готово заплатить 360 миллионов за благоустройство Шарташа
Министерство природных ресурсов Свердловской области ищет подрядчик, готового выполнить работы по благоустройство Шарташского лесопарка. Конкурс на сайте госзакупок объявлен вторично. Контракт с компанией «Урал Инжиниринг», выигравшей первый тендер, был разорван в одностороннем порядке. Подрядчик, нарушивший сроки реализации проекта, оспаривает действия минприроды в арбитражном суде.
Условия второго конкурса отличаются от первого лишь по цене. Стоимость контракта на несколько рублей меньше и состаляет 360 миллионов 227 тысяч. Компания, которая заключить договор с министерством, придется провести ремонт четырех километров автомобильной дороги, 2,7 км — обособленной велосипедной дорожки и тротуара вдоль нее. Общая протяженность освещаемой трассы в итоге должна составить почти три километра. На ней будет установлено 146 светильников.
Областный власти обратили внимание на Шарташский лесопарк в августе 2017 года после велогонки «Тур де Шарташ», которую возглавил губернатор Куйвашев. В 2018 году был проведен конкурс и директором парка стал Артур Зиганшин. Подводя итоги своей работы за несколько месяцев он назвал главными достижениями регулярный вывоз мусора (по понедельникам, средам и пятницам), освобождение самозахваченных территорий, ограничение въезда автомобилей и регулярные мероприятия на территории («Чистые игры», «Тур де Шарташ»), разработку айдентики парка, а также всего ей сопутствующего — брендбука, социальных роликов, новой навигации.