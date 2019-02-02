Минприроды готово заплатить 360 миллионов за благоустройство Шарташа

Министерство природных ресурсов Свердловской области ищет подрядчик, готового выполнить работы по благоустройство Шарташского лесопарка. Конкурс на сайте госзакупок объявлен вторично. Контракт с компанией «Урал Инжиниринг», выигравшей первый тендер, был разорван в одностороннем порядке. Подрядчик, нарушивший сроки реализации проекта, оспаривает действия минприроды в арбитражном суде.

Условия второго конкурса отличаются от первого лишь по цене. Стоимость контракта на несколько рублей меньше и состаляет 360 миллионов 227 тысяч. Компания, которая заключить договор с министерством, придется провести ремонт четырех километров автомобильной дороги, 2,7 км — обособленной велосипедной дорожки и тротуара вдоль нее. Общая протяженность освещаемой трассы в итоге должна составить почти три километра. На ней будет установлено 146 светильников.