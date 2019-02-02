Екатеринбургский легкоатлет будет лишен золотой медали Олимпиады
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило судебное решение CAS. В числе дисквалифицированных легкоатлетов оказался прыгун в высоту Иван Ухов. Обладатель золота Олимпиады 2012 года в Лондоне, так же, как еще 11 легкоатлетов, признан виновным в том, что «участвовал и / или получал выгоду от программ допинга на анаболические стероиды и пользовался особыми защитными методами» в период с 2012 по 2013 год», сообщается в релизе WADA. Все результаты екатеринбургского спортсмена, показанные с 16 июля 2012 года до 31 декабря 2015 года, будут аннулированы.
«Эти решения приветствуются спортсменами, антидопинговыми организациями, WADA и всеми другими людьми во всем мире, которые заботятся о чистом спорте», — заявил генеральный директор всемирного антидопингового агенства Оливье Ниггли.
32-летний Иван Ухов, помимо олимпийского золота, завоевывал титулы чемпион мира и Европы. Является рекордсменом России по прыжкам в высоту в помещении (2,42 м) и на воздухе (2,41).