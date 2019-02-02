Екатеринбургский легкоатлет будет лишен золотой медали Олимпиады

«Эти решения приветствуются спортсменами, антидопинговыми организациями, WADA и всеми другими людьми во всем мире, которые заботятся о чистом спорте», — заявил генеральный директор всемирного антидопингового агенства Оливье Ниггли.

32-летний Иван Ухов, помимо олимпийского золота, завоевывал титулы чемпион мира и Европы. Является рекордсменом России по прыжкам в высоту в помещении (2,42 м) и на воздухе (2,41).