В зоопарк Екатеринбурга привезли обыкновенную слепушонку
11:15, 01 Февраль 2019
Открылась новая экспозиция грызунов.
В зоопарке Екатеринбурга открыли новую выставку мелких млекопитающих. В павильоне теплолюбивых хищников собрали длиннохвостых американских шиншилл с густым мехом и австралийских сахарных летяг. Также в экспозицию зоопарка попали африканские иглистые мыши акомиксы и сирийские хомяки, сообщили в пресс-службе екатеринбургского зоопарка.
Самое редкое животное в коллекции — обыкновенная слепушонка. Это подземный грызун, который встречается только в зоопарке Екатеринбурга.
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