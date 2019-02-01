В зоопарк Екатеринбурга привезли обыкновенную слепушонку  

В зоопарке Екатеринбурга открыли новую выставку мелких млекопитающих. В павильоне теплолюбивых хищников собрали длиннохвостых американских шиншилл с густым мехом и австралийских сахарных летяг. Также в экспозицию зоопарка попали африканские иглистые мыши акомиксы и сирийские хомяки, сообщили в пресс-службе екатеринбургского зоопарка.

Самое редкое животное в коллекции — обыкновенная слепушонка. Это подземный грызун, который встречается только в зоопарке Екатеринбурга.