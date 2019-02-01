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В зоопарк Екатеринбурга привезли обыкновенную слепушонку  

11:15, 01 Февраль 2019
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Та самая слепушонка
Фото: екатеринбургский зоопарк
Открылась новая экспозиция грызунов. 

В зоопарке Екатеринбурга открыли новую выставку мелких млекопитающих. В павильоне теплолюбивых хищников собрали длиннохвостых американских шиншилл с густым мехом и австралийских сахарных летяг. Также в экспозицию зоопарка попали африканские иглистые мыши акомиксы и сирийские хомяки, сообщили в пресс-службе екатеринбургского зоопарка.

Самое редкое животное в коллекции — обыкновенная слепушонка. Это подземный грызун, который встречается только в зоопарке Екатеринбурга.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, грызун, звери, животные, животное, зоопарк, Свердловская область , Екатеринбург
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