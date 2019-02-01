В Кольцово самолеты обработали против льда после снегопада

Аэропорт Кольцово подключился к уборке снега. Ранее мы рассказывали, что коммунальщики вывезли из Екатеринбурга за ночь 5,5 тонны осадков. Но это не помогло — автомобилисты встали в семибалльные пробки.

На территории екатеринбургского аэропорта снег расчищают 13 машин: скоростные автомобили, грейдеры и самосвалы. Самолеты прилетают и отправляются в рейс в штатном режиме. Перед вылетом их обрабатывают специальным средством против льда, сообщили ЕТВ в пресс-службе Кольцово.