В Кольцово самолеты обработали против льда после снегопада
15:51, 01 Февраль 2019
Сугробы на площадках аэропорта убирают 13 машин. Воздушные суда летают как обычно.
Аэропорт Кольцово подключился к уборке снега. Ранее мы рассказывали, что коммунальщики вывезли из Екатеринбурга за ночь 5,5 тонны осадков. Но это не помогло — автомобилисты встали в семибалльные пробки.
На территории екатеринбургского аэропорта снег расчищают 13 машин: скоростные автомобили, грейдеры и самосвалы. Самолеты прилетают и отправляются в рейс в штатном режиме. Перед вылетом их обрабатывают специальным средством против льда, сообщили ЕТВ в пресс-службе Кольцово.
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