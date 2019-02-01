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В Екатеринбурге болеть ОРВИ стали в три раза реже

13:29, 01 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Карантин по гриппу оказался полезным.

Екатеринбуржцы стали в три раза меньше болеть ОРВИ, сообщили ЕТВ в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. Такие данные приводят за текущую неделю. За прошлую семидневку в Екатеринбурге заболели 20 тысяч жителей. Администрация уральской столицы уже приняла необходимые меры, чтобы уменьшить риск заражения.

В частности, мэр города Александр Высокинский подписал 29 января постановление, в котором приказал закрыть екатеринбургские школы и учреждения дополнительного образования на карантин. Сотрудники Роспотребнадзора посоветовали ввести такие ограничения в ВУЗах, но этого не сделали. Предварительно карантин продлится в Екатеринбурге неделю.

Чтобы не подхватить инфекцию, помните об элементарном правиле гигиены — чаще мыть руки. Если вы уже заболели, носите маску. И не забывайте менять ее каждые два-три часа, иначе она будет бесполезной.

Об эпидситуации и мерах, которые принимает мэрия, смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга»:

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Роспотребнадзор Свердловской области, карантин , ОРВИ, грипп
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