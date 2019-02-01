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УрФУ оштрафовали на 200 тысяч за конспирацию

18:44, 01 Февраль 2019
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Фото: архив ЕТВ
Университет не счел нужным публиковать на своем сайте обязательные данные.

Свердловское УФАС оштрафовало Уральский федеральный университет на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело в том, что на официальном сайте УрФУ отсутствовали сведения, необходимые для публикации. В частности, данные об условиях поставок товаров и услуг, объеме и стоимости электрической энергии и другая информация. У образовательного учреждения были и возможность, и время раскрыть вышеуказанную информацию, но ВУЗ этого не сделал. В настоящее время штраф выплачен.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , УФАС, УРФУ
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