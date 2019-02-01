УрФУ оштрафовали на 200 тысяч за конспирацию

Свердловское УФАС оштрафовало Уральский федеральный университет на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело в том, что на официальном сайте УрФУ отсутствовали сведения, необходимые для публикации. В частности, данные об условиях поставок товаров и услуг, объеме и стоимости электрической энергии и другая информация. У образовательного учреждения были и возможность, и время раскрыть вышеуказанную информацию, но ВУЗ этого не сделал. В настоящее время штраф выплачен.