УрФУ оштрафовали на 200 тысяч за конспирацию
18:44, 01 Февраль 2019
Университет не счел нужным публиковать на своем сайте обязательные данные.
Свердловское УФАС оштрафовало Уральский федеральный университет на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дело в том, что на официальном сайте УрФУ отсутствовали сведения, необходимые для публикации. В частности, данные об условиях поставок товаров и услуг, объеме и стоимости электрической энергии и другая информация. У образовательного учреждения были и возможность, и время раскрыть вышеуказанную информацию, но ВУЗ этого не сделал. В настоящее время штраф выплачен.
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