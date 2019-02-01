Уральское предприятие рассталось с погрузчиком из-за долга в 1,5 млн
10:55, 01 Февраль 2019
Деревообрабатывающий завод уже заплатил три миллиона рублей, но этих денег оказалось мало.
Деревообрабатывающий завод из Серова расстался с котлом КВС, погрузчиком и фрейзернопильным станком из-за долга в 1,5 миллиона рублей. Ранее предприятие уже вернуло зарплату в три миллиона, но денег оказалось мало.
Кроме зарплаты руководство предприятия не платило налоги и страховые взносы, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Приставы разобрались в ситуации и арестовали имущество на территории завода в пределах суммы взыскания.
В ноябре прошлого года еще одна уральская фирма осталась без оборудования. Предприятие Каменска-Уральского лишилось автопарка из автобуса 2012 года выпуска, трех машин ГАЗ, МАЗ и прицепов. Долг предприятия составил 2,7 миллиона рублей.
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