Уральское предприятие рассталось с погрузчиком из-за долга в 1,5 млн

Деревообрабатывающий завод из Серова расстался с котлом КВС, погрузчиком и фрейзернопильным станком из-за долга в 1,5 миллиона рублей. Ранее предприятие уже вернуло зарплату в три миллиона, но денег оказалось мало.

Кроме зарплаты руководство предприятия не платило налоги и страховые взносы, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Приставы разобрались в ситуации и арестовали имущество на территории завода в пределах суммы взыскания.

В ноябре прошлого года еще одна уральская фирма осталась без оборудования. Предприятие Каменска-Уральского лишилось автопарка из автобуса 2012 года выпуска, трех машин ГАЗ, МАЗ и прицепов. Долг предприятия составил 2,7 миллиона рублей.