Таможенники решили помочь екатеринбуржцам бросить курить

Челябинские таможенники задержали две машины с подпольными сигаретами, которые везли на продажу в Екатеринбург. Они изъяли у поставщиков нелегального товара 95 пачек табака с марками Parlament, Bond, L& M, Winston, Kent.

Сигареты отправили на экспертизу в полицию, которая решит, нужно ли возбуждать уголовное дело, сообщили ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления. Если ответ будет положительным, табачным магнатам грозит три года лишения свободы.