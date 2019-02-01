Таможенники решили помочь екатеринбуржцам бросить курить
13:59, 01 Февраль 2019
Сотрудники ведомства изъяли у поставщиков 95 пачек подпольных сигарет.
Челябинские таможенники задержали две машины с подпольными сигаретами, которые везли на продажу в Екатеринбург. Они изъяли у поставщиков нелегального товара 95 пачек табака с марками Parlament, Bond, L& M, Winston, Kent.
Сигареты отправили на экспертизу в полицию, которая решит, нужно ли возбуждать уголовное дело, сообщили ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления. Если ответ будет положительным, табачным магнатам грозит три года лишения свободы.
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