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Таможенники решили помочь екатеринбуржцам бросить курить

13:59, 01 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Сотрудники ведомства изъяли у поставщиков 95 пачек подпольных сигарет.

Челябинские таможенники задержали две машины с подпольными сигаретами, которые везли на продажу в Екатеринбург. Они изъяли у поставщиков нелегального товара 95 пачек табака с марками Parlament, Bond, L& M, Winston, Kent.

Сигареты отправили на экспертизу в полицию, которая решит, нужно ли возбуждать уголовное дело, сообщили ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления. Если ответ будет положительным, табачным магнатам грозит три года лишения свободы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, товары, курение, таможня, Челябинск, Екатеринбург
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