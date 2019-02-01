Свердловские спасатели посоветовали, как вести себя в -40
Свердловскую область скуют лютые морозы со 2 по 7 февраля. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС, днем температура воздуха опустится до -30 градусов. Поэтому спасатели советуют быть аккуратнее на улице и рассказывают, как обогреть жилище, избежать обморожения и спасти автомобиль в холод.
Чтобы не доводить до пожара, МЧС предлагает использовать для обогрева заводские приборы, а также не перегружать электросети. Если собираетесь топить печку, не берите для розжига легковоспламеняющуюся жидкость. Чтобы не замерзнуть на холоде, одевайтесь по погоде, выбирайте свободную обувь и плотно ешьте перед выходом на улицу.
Автомобилистам спасатели предлагают как можно реже ездить в холода на личном транспорте. Но долгая стоянка может навредить двигателю машины. Если придется отогревать его, ни в коем случае не делайте это газовой горелкой, паяльной лампой или с помощью костра. Лучше делать это на автомойке или в теплом гараже.
Когда по дороге заглох автомобиль, останьтесь в машине и вызовите на помощь знакомых или МЧС по телефону 101. Еще один вариант — ждать, пока мимо проедет другой транспорт. При себе желательно иметь горячий термос и еду, а также лопату и спички.