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Свердловские спасатели посоветовали, как вести себя в -40

16:49, 01 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Морозы придут на Урал в выходные.

Свердловскую область скуют лютые морозы со 2 по 7 февраля. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС, днем температура воздуха опустится до -30 градусов. Поэтому спасатели советуют быть аккуратнее на улице и рассказывают, как обогреть жилище, избежать обморожения и спасти автомобиль в холод.

Чтобы не доводить до пожара, МЧС предлагает использовать для обогрева заводские приборы, а также не перегружать электросети. Если собираетесь топить печку, не берите для розжига легковоспламеняющуюся жидкость. Чтобы не замерзнуть на холоде, одевайтесь по погоде, выбирайте свободную обувь и плотно ешьте перед выходом на улицу.

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Автомобилистам спасатели предлагают как можно реже ездить в холода на личном транспорте. Но долгая стоянка может навредить двигателю машины. Если придется отогревать его, ни в коем случае не делайте это газовой горелкой, паяльной лампой или с помощью костра. Лучше делать это на автомойке или в теплом гараже.

Когда по дороге заглох автомобиль, останьтесь в машине и вызовите на помощь знакомых или МЧС по телефону 101. Еще один вариант — ждать, пока мимо проедет другой транспорт. При себе желательно иметь горячий термос и еду, а также лопату и спички.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , советы, МЧС, морозы, Екатеринбург
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