Свердловские спасатели посоветовали, как вести себя в -40

Свердловскую область скуют лютые морозы со 2 по 7 февраля. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС, днем температура воздуха опустится до -30 градусов. Поэтому спасатели советуют быть аккуратнее на улице и рассказывают, как обогреть жилище, избежать обморожения и спасти автомобиль в холод.

Чтобы не доводить до пожара, МЧС предлагает использовать для обогрева заводские приборы, а также не перегружать электросети. Если собираетесь топить печку, не берите для розжига легковоспламеняющуюся жидкость. Чтобы не замерзнуть на холоде, одевайтесь по погоде, выбирайте свободную обувь и плотно ешьте перед выходом на улицу.