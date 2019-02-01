Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

СК и ФАС проверят, законно ли продали снесенный кинотеатр «Темп»

08:58, 01 Февраль 2019
img_20180324_112228.jpg
Фото: ЕТВ
Прокуратура считает, что администрация Екатеринбурга действовала нечестно.

Прокуратура Свердловской области собирается поручить следственному комитету и Федеральной антимонопольной службе проверку снесенного кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге. Если быть точнее, его передачу в частные руки. Ответ прокуратуры на свой запрос опубликовал в фейсбуке депутат Госдумы Андрей Альшевских.

В письме значится, что департамент по управлению муниципальным имуществом закрепил здание за кинотеатром «Салют» в 2011 году. В мае 2018 года управление госохраны отказалось признать объект культурным наследием. Но задолго до этого, в 2012 году, администрация Екатеринбурга согласилась на отчуждение «Темпа». В декабре 2016 года кинотеатр продали жилому комплексу «Есенин», а в 2018 году эта же организация выкупила землю под «Темпом».

Эффект группы Дятлова. Истина будет лишней
История туристов, которые погибли 60 лет назад в горах Северного Урала.

Прокуратура усомнилась в законности действий мэрии. «Согласие на отчуждение здания кинотеатра администрацией Екатеринбурга дано без проведения торгов», — ответили в письме депутату.

Ранее о проверке ЖК «Есенин» заговорили в управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, но на этом все закончилось.

Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «СК и ФАС проверят, законно ли продали снесенный кинотеатр «Темп»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, закон, кинотеатр "Темп", ФАС, СК РФ по Свердловской области, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
18 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 18:00
С Евгений Идолов
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».