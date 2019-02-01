СК и ФАС проверят, законно ли продали снесенный кинотеатр «Темп»

Прокуратура Свердловской области собирается поручить следственному комитету и Федеральной антимонопольной службе проверку снесенного кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге. Если быть точнее, его передачу в частные руки. Ответ прокуратуры на свой запрос опубликовал в фейсбуке депутат Госдумы Андрей Альшевских.

В письме значится, что департамент по управлению муниципальным имуществом закрепил здание за кинотеатром «Салют» в 2011 году. В мае 2018 года управление госохраны отказалось признать объект культурным наследием. Но задолго до этого, в 2012 году, администрация Екатеринбурга согласилась на отчуждение «Темпа». В декабре 2016 года кинотеатр продали жилому комплексу «Есенин», а в 2018 году эта же организация выкупила землю под «Темпом».