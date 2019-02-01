СК и ФАС проверят, законно ли продали снесенный кинотеатр «Темп»
Прокуратура Свердловской области собирается поручить следственному комитету и Федеральной антимонопольной службе проверку снесенного кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге. Если быть точнее, его передачу в частные руки. Ответ прокуратуры на свой запрос опубликовал в фейсбуке депутат Госдумы Андрей Альшевских.
В письме значится, что департамент по управлению муниципальным имуществом закрепил здание за кинотеатром «Салют» в 2011 году. В мае 2018 года управление госохраны отказалось признать объект культурным наследием. Но задолго до этого, в 2012 году, администрация Екатеринбурга согласилась на отчуждение «Темпа». В декабре 2016 года кинотеатр продали жилому комплексу «Есенин», а в 2018 году эта же организация выкупила землю под «Темпом».
Прокуратура усомнилась в законности действий мэрии. «Согласие на отчуждение здания кинотеатра администрацией Екатеринбурга дано без проведения торгов», — ответили в письме депутату.
Ранее о проверке ЖК «Есенин» заговорили в управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, но на этом все закончилось.