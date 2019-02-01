Широкореченский полигон в Екатеринбурге восстановят за четыре года

Свалку на Широкореченском полигоне планируют устранить за четыре года. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики, в этот срок входит захоронение отходов, укрепление откосов, монтаж системы дегазации, установка изоляционного экрана.

Кроме того, необходимо не только утилизировать мусор, но и восстановить почву, которая стала неплодородной. Федеральные власти выделят на рекультивацию полигона 500 миллионов, областные — 150 миллионов рублей. Всего придется восстановить 24 гектара земли.

Широкореченский полигон стали использовать в 1960 году. В 2015 году на нем запретили складировать отходы. Но это не остановило мусоросортировочный завод «Спецавтобазы», который в июне 2016 года проверила прокуратура. Он продолжал работать. Спустя месяц екатеринбургские власти договорились о дегазации свалки со шведской компанией Vireo Energy, которой собирались заплатить 500 миллионов рублей за работу.