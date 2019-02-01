Портал госуслуг снова пал под напором екатеринбургских родителей
10:14, 01 Февраль 2019
На работу сайта начали жаловаться до начала приемной компании, но после полуночи сайт удалось стабилизировать.
Екатеринбургские родители снова пожаловались на сбои работы портала госуслуг в ночь на 1 февраля. В этом году работа сайта была прервана еще до официального начала приема заявлений, около 23:30. Работу портала удалось стабилизировать в 00:30, но некоторые счастливчики смогли «прорваться» и раньше. Теперь родители должны принести в школу оригиналы документов. На это отведено пять дней.
Специалисты «Ростелекома» делали расчет на подачу 20 тысяч заявлений одновременно (с поправкой на то, что родители отправляют их с пяти разных устройств). Чтобы сайт не сломался, в ночь на 1 февраля на несколько часов были заблокированы некоторые информационные услуги и всплывающие окна.
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В прошлом году у родителей не выдержали нервы и они начали занимать очередь перед школами с самого утра. Однако городские власти каждый год твердят о том, что идти на такие подвиги не стоит: места хватит всем. В этом году в школах приготовили места для 20 тысяч первоклассников.
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