Портал госуслуг снова пал под напором екатеринбургских родителей

Екатеринбургские родители снова пожаловались на сбои работы портала госуслуг в ночь на 1 февраля. В этом году работа сайта была прервана еще до официального начала приема заявлений, около 23:30. Работу портала удалось стабилизировать в 00:30, но некоторые счастливчики смогли «прорваться» и раньше. Теперь родители должны принести в школу оригиналы документов. На это отведено пять дней.

Специалисты «Ростелекома» делали расчет на подачу 20 тысяч заявлений одновременно (с поправкой на то, что родители отправляют их с пяти разных устройств). Чтобы сайт не сломался, в ночь на 1 февраля на несколько часов были заблокированы некоторые информационные услуги и всплывающие окна.

