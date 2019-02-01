На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничили движение из-за ДТП

Трассу Екатеринбург — Тюмень перекрыли на 15 километре из-за аварии, которая произошла в 11:50 по уральскому времени. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», обстоятельства ДТП сейчас выясняют.

Автомобилисты не смогут проехать в сторону Тюмени. Чтобы туда попасть, водителям придется отправиться через поселок Кольцово по Трактовой и Реактивной. ЕТВ отметил улицы на карте: