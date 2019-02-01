На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничили движение из-за ДТП
Трассу Екатеринбург — Тюмень перекрыли на 15 километре из-за аварии, которая произошла в 11:50 по уральскому времени. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», обстоятельства ДТП сейчас выясняют.
Автомобилисты не смогут проехать в сторону Тюмени. Чтобы туда попасть, водителям придется отправиться через поселок Кольцово по Трактовой и Реактивной. ЕТВ отметил улицы на карте:
В отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга ЕТВ сообщили, что на этом участке столкнулись три грузовых автомобиля и перегородили всю проезжую часть. Сотрудники Госавтоинспекции в ручном режиме регулируют дорожную ситуацию, удалось освободить одну полосу, но движение все еще затруднено. ГИБДД просит водителей воздержаться от езды по этому участку.
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