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На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничили движение из-за ДТП

13:04, 01 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Авария произошла на 15 километре автодороги.

Трассу Екатеринбург — Тюмень перекрыли на 15 километре из-за аварии, которая произошла в 11:50 по уральскому времени. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», обстоятельства ДТП сейчас выясняют.

Автомобилисты не смогут проехать в сторону Тюмени. Чтобы туда попасть, водителям придется отправиться через поселок Кольцово по Трактовой и Реактивной. ЕТВ отметил улицы на карте:

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В отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга ЕТВ сообщили, что на этом участке столкнулись три грузовых автомобиля и перегородили всю проезжую часть. Сотрудники Госавтоинспекции в ручном режиме регулируют дорожную ситуацию, удалось освободить одну полосу, но движение все еще затруднено. ГИБДД просит водителей воздержаться от езды по этому участку.

Екатеринбург сегодня засыпало снегом. Дорожные рабочие вывезли за ночь 5,5 тонны сугробов. Власти города обещают, что уборка продолжится и днем. На улицы уральской столицы вышли 200 единиц техники и 500 рабочих

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург - Тюмень, авария, ДТП, снегопад, перекрытие движения, Уралуправтодор
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