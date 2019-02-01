Генпрокуратура будет искать улики на перевале Дятлова в марте
Генеральная прокуратура России возобновляет расследование гибели группы Дятлова в 1959 году на Северном Урале. В марте специалисты вылетят на место трагедии и будут уточнять хронологию событий ночи 60-летней давности.
Представитель генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что существует 75 версий трагедии, и только три, связанные с природными явлениями, имеют место быть: их и будут проверять. Криминальный фактор трагедии при этом полностью исключается. Также в ведомстве прокомментировали новую находку фонда «Памяти группы Дятлова».
Новые данные, в том числе документы военной прокуратуры, а также точная причина путаницы с датой в справке Темпалова, представят в понедельник в Екатеринбурге.
Ранее фонд «Памяти группы Дятлова» нашел документы, которые, по мнению исследователей, приоткрывают завесу тайны гибели людей на Северном Урале в 1959 году. Руководитель фонда Юрий Кунцевич заявил, что надзорные органы знали о трагедии задолго до обнаружения тел.