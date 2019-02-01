Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Генпрокуратура будет искать улики на перевале Дятлова в марте

14:42, 01 Февраль 2019
pereval_djatlova_kolibelnaja_3.jpg
Фото: perevaldyatlova.ru
В ведомстве категорически отвергли конспирологию в гибели туристов в 1959 году.

Генеральная прокуратура России возобновляет расследование гибели группы Дятлова в 1959 году на Северном Урале. В марте специалисты вылетят на место трагедии и будут уточнять хронологию событий ночи 60-летней давности.

Представитель генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что существует 75 версий трагедии, и только три, связанные с природными явлениями, имеют место быть: их и будут проверять. Криминальный фактор трагедии при этом полностью исключается. Также в ведомстве прокомментировали новую находку фонда «Памяти группы Дятлова».

Эффект группы Дятлова. Истина будет лишней
История туристов, которые погибли 60 лет назад в горах Северного Урала.
«Апогеем конспирологического направления о том, что мы, органы, что-то знаем, но не говорим, является записка прокурора Темпалова. Буквально на днях произошла очередная псевдомедиасенсация. Найдена записка, однако она датирована 15 февраля. А студенты погибли в ночь на 2 февраля, пустую палатку нашли 26 февраля. Таким образом, прокурор Темпалов просто не мог выезжать 15 февраля с докладом по делу и, собственно, не выезжал. На самом деле произошла банальная ошибка с прочтением даты», — парировал Куренной.

Новые данные, в том числе документы военной прокуратуры, а также точная причина путаницы с датой в справке Темпалова, представят в понедельник в Екатеринбурге.

Ранее фонд «Памяти группы Дятлова» нашел документы, которые, по мнению исследователей, приоткрывают завесу тайны гибели людей на Северном Урале в 1959 году. Руководитель фонда Юрий Кунцевич заявил, что надзорные органы знали о трагедии задолго до обнаружения тел.

Про перевал Дятлова снимают сериал от автора «Полицейского с Рублевки»
ТВ-3 представил тизер киноленты, которая раскроет тайны трагического путешествия.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Генпрокуратура будет искать улики на перевале Дятлова в марте»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Свердловская область , Екатеринбург, перевал Дятлова, генпрокуратура
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
18 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 18:00
С Евгений Идолов
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.