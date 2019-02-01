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Фонд Ройзмана повернулся лицом к гей-движению

15:17, 01 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Организация начала сотрудничать с Ресурсным центром для ЛГБТ в Екатеринбурге.

Фонд Ройзмана начнет сотрудничать с Ресурсным центром для ЛГБТ в Екатеринбурге. Информация уже появилась на сайте фонда. Также ее подтвердила координатор центра Алла Чикинда.

По словам Аллы, через сайт фонда Ройзмана будут собирать деньги на работу Ресурсного центра. Сейчас ЛГБТ-организации требуется 332 232 рубля. В эту сумму входит аренда помещения на Тургенева, 13 в Екатеринбурге, работа администраторов и активистов. В частности, сотрудники Ресурсного центра оказывают психологическую и юридическую поддержку гендерно неконформным людям.

При этом, сам Евгений Ройзман не раз отрицательно высказывался в адрес ЛГБТ-сообщества. В мае 2009 года на LiveJournal будущий тогда мэр Екатеринбурга писал:

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Все люди свободны, поэтому к гомосексуалистам я отношусь никак. До тех пор, пока они свой гомосексуализм не начинают демонстрировать и навязывать. Понятно объясняю? Кроме того, проведение гей-парада считаю вызывающей экстремистской выходкой, которая ставит своей целью спровоцировать ответный экстремизм.

Евгений Ройзман
блогер, общественный деятель

Еще раньше, в 2006 году, Евгений Вадимович прокомментировал «Коммерсанту» отказ экс-мэра Москвы Юрия Лужкова на проведение майского шествия секс-меньшинств.

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В своих клубах и подворотнях они могут делать все, что им в голову взбредет, но нас, нормальных людей, это не должно касаться. Лужков занял верную позицию и повел себя по-мужски. Можно сколько угодно кричать о правах человека, но есть же и устои!

Евгений Ройзман
блогер, общественный деятель

Странно, что при такой позиции Ройзмана одноименный фонд не посчитал мероприятия ЛГБТ-центра и городские встречи, в которых участвует организация, пропагандой. Впрочем, радует, что сотрудники благотворительного фонда увидели в работе центра, в первую очередь, психологическую поддержку, а не стали искать подвох, как общественность в случае со школьными радужными рисунками.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, ЛГБТ, фонд Ройзмана, благотворительность, деньги, сбор средств, Евгений Ройзман
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