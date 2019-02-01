Фонд Ройзмана повернулся лицом к гей-движению

Фонд Ройзмана начнет сотрудничать с Ресурсным центром для ЛГБТ в Екатеринбурге. Информация уже появилась на сайте фонда. Также ее подтвердила координатор центра Алла Чикинда.

По словам Аллы, через сайт фонда Ройзмана будут собирать деньги на работу Ресурсного центра. Сейчас ЛГБТ-организации требуется 332 232 рубля. В эту сумму входит аренда помещения на Тургенева, 13 в Екатеринбурге, работа администраторов и активистов. В частности, сотрудники Ресурсного центра оказывают психологическую и юридическую поддержку гендерно неконформным людям.

При этом, сам Евгений Ройзман не раз отрицательно высказывался в адрес ЛГБТ-сообщества. В мае 2009 года на LiveJournal будущий тогда мэр Екатеринбурга писал: