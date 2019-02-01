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Екатеринбуржцы ночью подали 10,6 тысячи заявлений в первые классы

11:36, 01 Февраль 2019
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Фото: pixabay
На сайт госуслуг и АИС «Образование» поступило 4120 запросов в первый час.

Екатеринбургские родители подали онлайн 10 629 заявлений на прием в первые классы, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента образования уральской столицы. Такую цифру зафиксировали в восемь утра. Всего за первый час работы на сайт госуслуг и АИС «Образование» поступило 4120 заявок. Мы публиковали подробную инструкцию о том, как записать ребенка онлайн.

В итоге госуслуги не выдержали родительского напора и рухнули. Специалисты «Ростелекома» посчитали, что пользователи пытались отправить 20 тысяч заявлений одновременно.

Напомним, что записать ребенка в первый класс можно не только через интернет, но и в самих школах. Приемные комиссии в учреждениях будут работать сегодня с 8:00 до 19:00. Также заявку разрешается подать в МФЦ. ЕТВ разбирался, как подать заявку в школу, и рассказывал об этом в рубрике «Полезняк».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, первый класс, госуслуги, школа, дети
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