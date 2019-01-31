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В охраняемую больницу в Зеленой роще пропустили подростка

12:40, 31 Январь 2019
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Фото: Яндекс.Карты
ЕТВ разобрался, как на территорию объекта, за которым должно следить ЧОП, попал человек.

Заброшенная больница в Зеленой роще снова засветилась в новостях. Накануне там нашли труп подростка. И это несмотря на то, что сейчас больница должна находиться под охраной.

Аукцион на охрану больницы появился на сайте госзакупок в ноябре. ГКУ, присматривающее за государственной собственностью, готово было заплатить 870 тысяч рублей. Стоимость включала круглосуточную охрану из двух человек длительностью 181 день и дневную на 116 дней. Всего три охранника, работа каждого из которых стоит 80, 84 и 95 рублей в час.

В декабре тендер выиграло частное охранное предприятие «Васаби», которое снизило сумму до 531 тысячи рублей. ЕТВ попытался дозвониться до заказчика в лице СИНПО и до поставщика услуги, но там от комментариев отказались. Тогда мы обратились к стороннему предприятию «СОВА», где получили ответ на вопрос, как человек с улицы мог попасть на территорию охраняемого объекта.

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«Чтобы оградить от посторонних такой большой объект, как заброшенная больница в Зеленой роще, нужно хорошее финансирование. Это сложно делать при ограниченном бюджете. Суммы в 530 тысяч на несколько месяцев недостаточно для того, чтобы обеспечить качественную круглосуточную охрану. Нормальный специалист согласится работать не меньше, чем за 20 тысяч в месяц минимум. А для такой больницы нужна организация полноценных постов, регулярных обходов территории. Иными словами, количество охранников на объекте никак не меньше трех, причем они должны регулярно меняться.

Зачастую, чтобы сэкономить, к таким задачам привлекаются специалисты либо без лицензии, либо те, кто готов работать за небольшие деньги.

Что касается подростков, то с ними трудно конкурировать по изобретательности. Даже если бы целый взвод охранял больницу, парень нашел бы способ пробраться вовнутрь. Здесь только вопрос, как оперативно обнаружилось бы это проникновение», — прокомментировал ситуацию представитель пресс-службы «СОВА» Николай Моос.

Напомним, свердловские власти давно пытаются избавиться от больницы в Зеленой роще, но не могут продать ее уже несколько лет. В марте 2017 года екатеринбургская мэрия говорила о том, что нужно сделать из больницы школу, но дальше слов никуда не ушла. Недавно на сайте архитектурного бюро «ОСА» появился проект по реконструкции здания, из которого предложили сделать жилье для екатеринбуржцев.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, больница, Зеленая Роща, охрана, СОВА, труп
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