В охраняемую больницу в Зеленой роще пропустили подростка
Заброшенная больница в Зеленой роще снова засветилась в новостях. Накануне там нашли труп подростка. И это несмотря на то, что сейчас больница должна находиться под охраной.
Аукцион на охрану больницы появился на сайте госзакупок в ноябре. ГКУ, присматривающее за государственной собственностью, готово было заплатить 870 тысяч рублей. Стоимость включала круглосуточную охрану из двух человек длительностью 181 день и дневную на 116 дней. Всего три охранника, работа каждого из которых стоит 80, 84 и 95 рублей в час.
В декабре тендер выиграло частное охранное предприятие «Васаби», которое снизило сумму до 531 тысячи рублей. ЕТВ попытался дозвониться до заказчика в лице СИНПО и до поставщика услуги, но там от комментариев отказались. Тогда мы обратились к стороннему предприятию «СОВА», где получили ответ на вопрос, как человек с улицы мог попасть на территорию охраняемого объекта.
«Чтобы оградить от посторонних такой большой объект, как заброшенная больница в Зеленой роще, нужно хорошее финансирование. Это сложно делать при ограниченном бюджете. Суммы в 530 тысяч на несколько месяцев недостаточно для того, чтобы обеспечить качественную круглосуточную охрану. Нормальный специалист согласится работать не меньше, чем за 20 тысяч в месяц минимум. А для такой больницы нужна организация полноценных постов, регулярных обходов территории. Иными словами, количество охранников на объекте никак не меньше трех, причем они должны регулярно меняться.
Зачастую, чтобы сэкономить, к таким задачам привлекаются специалисты либо без лицензии, либо те, кто готов работать за небольшие деньги.
Что касается подростков, то с ними трудно конкурировать по изобретательности. Даже если бы целый взвод охранял больницу, парень нашел бы способ пробраться вовнутрь. Здесь только вопрос, как оперативно обнаружилось бы это проникновение», — прокомментировал ситуацию представитель пресс-службы «СОВА» Николай Моос.
Напомним, свердловские власти давно пытаются избавиться от больницы в Зеленой роще, но не могут продать ее уже несколько лет. В марте 2017 года екатеринбургская мэрия говорила о том, что нужно сделать из больницы школу, но дальше слов никуда не ушла. Недавно на сайте архитектурного бюро «ОСА» появился проект по реконструкции здания, из которого предложили сделать жилье для екатеринбуржцев.