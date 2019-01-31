В охраняемую больницу в Зеленой роще пропустили подростка

Заброшенная больница в Зеленой роще снова засветилась в новостях. Накануне там нашли труп подростка. И это несмотря на то, что сейчас больница должна находиться под охраной.

Аукцион на охрану больницы появился на сайте госзакупок в ноябре. ГКУ, присматривающее за государственной собственностью, готово было заплатить 870 тысяч рублей. Стоимость включала круглосуточную охрану из двух человек длительностью 181 день и дневную на 116 дней. Всего три охранника, работа каждого из которых стоит 80, 84 и 95 рублей в час.

В декабре тендер выиграло частное охранное предприятие «Васаби», которое снизило сумму до 531 тысячи рублей. ЕТВ попытался дозвониться до заказчика в лице СИНПО и до поставщика услуги, но там от комментариев отказались. Тогда мы обратились к стороннему предприятию «СОВА», где получили ответ на вопрос, как человек с улицы мог попасть на территорию охраняемого объекта.