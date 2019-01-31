За месяц в ледовом городке Екатеринбурга побывали 600 тысяч человек. В прошлом году посетителей было чуть меньше — 560 тысяч. Демонтировать елки и ледовые скульптуры традиционно начали 28 января. С 4 февраля на месте ледового городка откроют парковку. Директор городских и праздничных мероприятий Илья Марков отметил, что в этом году жителям понравилось, что ледовые структуры были рассредоточены по всей площадке, а не выстроены в ряд. Среди удачных решений отметили живые ели, сообщили в пресс-службе мэрии.

Главный ледовый городок Екатеринбурга открыли 28 декабря. В этом году его украсила живая 20-метровая елка, которую с трудом довезли до города. По периметру площадки установили еще девять живых деревьев: три ели высотой по 12 метров и пять шестиметровых. Темой ледяных скульптур в этом году стали «Сокровища Малахитовой шкатулки».

