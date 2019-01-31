Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В ледовом городке Екатеринбурга побывали 600 тысяч человек

15:30, 31 Январь 2019
7cjq79nqtoi.jpg
Фото: ЕТВ
В мэрии отметили удачный ход с живой елкой.

За месяц в ледовом городке Екатеринбурга побывали 600 тысяч человек. В прошлом году посетителей было чуть меньше — 560 тысяч. Демонтировать елки и ледовые скульптуры традиционно начали 28 января. С 4 февраля на месте ледового городка откроют парковку. Директор городских и праздничных мероприятий Илья Марков отметил, что в этом году жителям понравилось, что ледовые структуры были рассредоточены по всей площадке, а не выстроены в ряд. Среди удачных решений отметили живые ели, сообщили в пресс-службе мэрии.

Главный ледовый городок Екатеринбурга открыли 28 декабря. В этом году его украсила живая 20-метровая елка, которую с трудом довезли до города. По периметру площадки установили еще девять живых деревьев: три ели высотой по 12 метров и пять шестиметровых. Темой ледяных скульптур в этом году стали «Сокровища Малахитовой шкатулки».

«Пересадим екатеринбуржцев на общественный транспорт»
Вице-мэр Алексей Бубнов — об отмене 024 маршрутки, транспортной реформе, стоимости проезда.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «В ледовом городке Екатеринбурга побывали 600 тысяч человек »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Новый год, ледовый городок
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Отлить в граните
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 18:00
С Евгений Идолов
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
18 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева