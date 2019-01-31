Тарифы на мусор в Свердловской области могут снизить на 20%
Министр ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов заявил, что тарифы на вывоз мусора могут снизиться на 20% благодаря отмене НДС. Этот вопрос уже рассматривают на федеральном уровне. Сейчас тариф на мусор складывается из транспортных услуг, работы операторов по захоронению отходов, расходов на договоры с потребителями, платы за загрязнение окружающей среды и НДС.
Кроме того, Николай Смирнов сказал, что мусорные
операторы не смогут повышать тарифы более чем на 4-6% в год. Если денег на
работу будет не хватать, недостающую сумму компенсируют из регионального
бюджета.
Также в рамках пресс-конференции министр ЖКХ сообщил вчера, что к концу 2019 года екатеринбуржцам придется отделять органические отходы от неорганических. Первые планируют пустить на удобрения.
Напомним, мусорная реформа стартовала 1 января 2019 года. Она уже успела наделать много шума и вызвать недовольство горожан. ЕТВ отвечал на волнующие вопросы по мусорной реформе. Подробнее читайте здесь.