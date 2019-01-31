Тарифы на мусор в Свердловской области могут снизить на 20%

Министр ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов заявил, что тарифы на вывоз мусора могут снизиться на 20% благодаря отмене НДС. Этот вопрос уже рассматривают на федеральном уровне. Сейчас тариф на мусор складывается из транспортных услуг, работы операторов по захоронению отходов, расходов на договоры с потребителями, платы за загрязнение окружающей среды и НДС.

Кроме того, Николай Смирнов сказал, что мусорные операторы не смогут повышать тарифы более чем на 4-6% в год. Если денег на работу будет не хватать, недостающую сумму компенсируют из регионального бюджета.

