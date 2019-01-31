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Тарифы на мусор в Свердловской области могут снизить на 20%

08:52, 31 Январь 2019
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Фото: pixabay
Операторов хотят освободить от НДС.

Министр ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов заявил, что тарифы на вывоз мусора могут снизиться на 20% благодаря отмене НДС. Этот вопрос уже рассматривают на федеральном уровне. Сейчас тариф на мусор складывается из транспортных услуг, работы операторов по захоронению отходов, расходов на договоры с потребителями, платы за загрязнение окружающей среды и НДС.

Кроме того, Николай Смирнов сказал, что мусорные операторы не смогут повышать тарифы более чем на 4-6% в год. Если денег на работу будет не хватать, недостающую сумму компенсируют из регионального бюджета.

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Суммарный рост тарифов за все коммунальные услуги будет укладываться в предельный рост платежей.
Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

Также в рамках пресс-конференции министр ЖКХ сообщил вчера, что к концу 2019 года екатеринбуржцам придется отделять органические отходы от неорганических. Первые планируют пустить на удобрения.

Напомним, мусорная реформа стартовала 1 января 2019 года. Она уже успела наделать много шума и вызвать недовольство горожан. ЕТВ отвечал на волнующие вопросы по мусорной реформе. Подробнее читайте здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, мусорный полигон, отходы, мусор, мусорная реформа, Екатеринбург, Николай Смирнов
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